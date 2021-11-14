綠公投座談　林飛帆：充分對話後、做出對台灣最好的選擇

民進黨國際部與中國部12日於台北市維特空間舉辦「公投為什麼這麼投？」座談會。民進黨副秘書長林飛帆於會中表示，距離公投不到40天，希望透過各場座談會，與社會各界、不同族群進行溝通與對話，給予大眾更為充分的政策資訊，在經過審慎思考後了解四項公投案對於未來台灣國際經貿與能源轉型的重要性，做出對台灣最好也最有利的選擇。
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陳方隅從國際關係與國際貿易的觀點分析反萊豬一案，認為此案並非藍綠政黨對決問題，而是攸關台灣未來能否深度參與國際貿易體系的全民性重要議題。
陳方隅表示，基於國際貿易的互惠原則與相關規範，假設台灣要提出比國際規範更嚴格的萊豬進口標準，必須提出一定科學準則，以說服他國或國際組織。若以政治因素阻擋，不僅嚴重影響我國誠信，也會造成未來台灣參與國際貿易談判難度升高。
此外，陳方隅指出，國際貿易佈局等同於國家安全布局，台灣若能走出去、與各國更多貿易與互動，不僅讓台灣在世界上重要性提升，也能連帶鞏固台灣的國家安全。
詹順貴強調，越是重大的國家建設，更應綜合考量不同意見與多元利益；攸關能源轉型、空汙減碳的三接與藻礁保育議題之間，絕非零和、只能二選一，而是可以兩者兼顧。
詹順貴以環評觀點解釋，政府提出的三接外推方案已對當地環境影響相對輕微。他也擔心，倘若三接被推翻，不僅影響未來台灣能源穩定供應與轉型期程，台灣也可能面臨選擇增加燃煤發電或核二核三延役的更大難題。基於減煤非核與生態兼顧的立場，詹順貴呼籲全民應支持政府三接外推方案，對反三接案投下不同意票。
吳怡農表示，國民黨所提出的公投綁大選案完全搞錯重點，忽略公投制度背後最重要的核心目的，即全民思辨討論、對重大公共政策做出理性的決定。
對於萊豬議題，吳怡農也以其團隊訪談專家學者的結論指出，台灣採取的食安標準都與國際一致、甚至更嚴格，如此標準在訂定過程中也採取科學嚴謹作法，政府決策並無犧牲民眾食安。吳怡農也認為，將公投議題政治化、製造大眾恐懼，亦無助於社會在公投過程中的討論、做出對台灣最好的決定。
鄭麗君從過往追求公投法補正的經驗談起，認為過往高門檻的公投制度，造成當時馬政府可用反命題方式惡意操弄公投的狀況。在2017年修正公投法後，在2018年看到十個公投案，除了造成選務混亂，也造成許多人是被政治動員進行選擇，並無法做出深思熟慮的決定，「我們要作的是進一步完善公投法，讓人民有充足時間討論思辯，再作決定。」，這次的公投不但無助於完善公投法，反而製造更多的問題。
對於核四議題，鄭麗君也強調，台灣不應糾結在一座充滿危險且根本蓋不完、變成預算黑洞的核電廠，「我們在做選擇時應考慮到下一代，我們並沒有權利讓下一代承受無法承受的核災風險跟無法解決的核廢料，請大家一起站出來反對重啓核四，更應該趁這一次一舉終結核四。」
苗博雅呼應各講者論點，強調針對公投的核心思考就是「國際經貿」和「能源轉型」。苗博雅指出，連臺北市長柯文哲都曾多次在議會說過「萊豬不是食安問題」。在台灣2000年加入WTO後，就要遵守對等互惠規定和國際標準。而聯合國國際食品法典委員會（CODEX）在2012年已經訂出萊克多巴胺殘留安全容許值標準，若無具體確實危害人體健康的科學證據，就不能禁止進口。台灣不能在國際經貿中做一個沒有誠信的國家。
苗博雅也認為，公投對於國家是相當嚴肅且重要的政治活動，應經過一定時間的充分討論，如這場座談會就是與民眾對話的好平台。而執政黨也應向人民清楚說明，公投通過後，政府執行公投決議，將會造成什麼影響，讓人民集體選擇，共同承擔。
林飛帆會後也透過臉書表示，台灣從沒有公投法到有了公投法，從被人詬病的「鳥籠公投」走到「公投門檻下修」，過去幾次的修法我們補正了部分的問題，但卻也留下許多未能解決的問題。
林飛帆說，必須承認，台灣民主是在不斷試錯中成長，制度的討論必須更深刻。如何讓討論更充分，民眾有足夠資訊做判斷，而絕非停留在綁不綁大選的層次，台灣的民主才有辦法往下走去。這場公投不是民進黨自己的事，而是每一個台灣人對「台美關係、能源轉型、民主深化的未來」非常重要的決定。