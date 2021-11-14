綠公投座談　林飛帆：充分對話後、做出對台灣最好的選擇

民進黨國際部與中國部12日於台北市維特空間舉辦「公投為什麼這麼投？」座談會。民進黨副秘書長林飛帆於會中表示，距離公投不到40天，希望透過各場座談會，與社會各界、不同族群進行溝通與對話，給予大眾更為充分的政策資訊，在經過審慎思考後了解四項公投案對於未來台灣國際經貿與能源轉型的重要性，做出對台灣最好也最有利的選擇。





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