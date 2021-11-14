民進黨：為什麼要逼台灣人選擇一座蓋在斷層上的核電廠？

中選會13日舉辦全國性公民投票案意見發表會，首場為重啟核四公投，針對提案方拿2013年國民黨時代所做的舊地質資料，來辯駁核四廠下的S型斷層不是「活的」，民進黨發言人劉康彥表示，提案方拿的是舊資料，且在2013年中央地質調查所的報告，也確定以前被稱為「S斷層」的，事實上就是一個斷層，此外在2019年地調所的報告也發現，核四的外海有一條93.9公里的斷層。「請問提案方，為什麼要逼迫台灣人民選擇一座核能電廠，蓋在斷層的正上方？」
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此外，針對正方代表黃先生扯前環保署長李應元以及「福島核災至今無人因為輻射死亡或得癌症」等相關言論，劉康彥也痛批，黃先生無視李前署長非核家園的信念，借題發揮效費核四公投，令人不齒。
劉康彥也舉例，黃先生在2018年曾公布一則影片，稱「核廢料對於蘭嶼的人民最重要的一個生活改變，就是讓蘭嶼居民有機會有能力跟本島人民一樣享受現代化的電力」，這就像黃先生拿已故李應元前署長、福島核災出來消遣一樣，不僅讓人感到憤怒，更是對蘭嶼族人等當事人最大的扭曲。
劉康彥表示，今日黃先生的各種荒謬發言，更可以看出核四重啟的訴求並無法說服民眾核四的安全問題已被解決，加上北部許多不分黨派的縣市首長都已表態反對，我們呼籲全民投票時，對於重啟核四務必投下不同意。