民進黨：為什麼要逼台灣人選擇一座蓋在斷層上的核電廠？

中選會13日舉辦全國性公民投票案意見發表會，首場為重啟核四公投，針對提案方拿2013年國民黨時代所做的舊地質資料，來辯駁核四廠下的S型斷層不是「活的」，民進黨發言人劉康彥表示，提案方拿的是舊資料，且在2013年中央地質調查所的報告，也確定以前被稱為「S斷層」的，事實上就是一個斷層，此外在2019年地調所的報告也發現，核四的外海有一條93.9公里的斷層。「請問提案方，為什麼要逼迫台灣人民選擇一座核能電廠，蓋在斷層的正上方？」





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