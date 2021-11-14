NBA／大學恩師要柯瑞去選美國總統：白宮需要他這種人
金州勇士一哥Stephen Curry昨日狂飆9顆三分球、豪取40分率隊擊敗公牛，以7連勝穩居聯盟榜首，親臨現場觀戰的大學恩師Bob McKillop也相當以他為傲，「我一直開玩笑要他去選美國總統。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-14 11:06:11
Curry在2006-09年就讀戴維森學院時，接受McKillop的執教，兩人一直保持良好關係至今，昨天見證子弟兵寫歷史，McKillop受訪時表示，「我一直跟他開玩笑說去選總統，因為白宮需要像他這樣的人。」
「雖然聽起來很瘋狂，但你看看他領導這個組織、這個城市，還有NBA在全球社區中的影響力，他一直是以一種安靜、一致、傑出、優雅的方式成為領導者，這不就是我們所需要的嗎？」McKillop如此說道。
Curry對於政治並不陌生，他曾影響當年奪冠的勇士隊，拒絕前進白宮會面當時的總統川普(Donald Trump)，2020年美國總統大選他選擇為拜登(Joe Biden)站台，不過Curry的NBA生涯應不會那麼早結束。
McKillop說，「我發訊息告訴他，你所擁有的那些大愛精神，會讓我在8年或是12年後投票給你。」並認為勇士隊的每個人都相當親切和善良，這也是從Curry身上學習到的。