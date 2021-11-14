民進黨：開放含萊劑美牛卻反美豬　國民黨是雙標、反科學

中選會13日舉辦全國性公民投票案意見發表會，針對反美豬公投案，民進黨發言人劉康彥指出，國民黨立法委員林為洲又在詭辯萊豬不等於美豬，卻好像忘了國民黨國際部副主任黃裕鈞不久前才承認，國民黨的反美豬公投「確實會影響台美經貿談判」。此外，國民黨過去開放含萊克多巴胺的牛肉，現在卻說含有萊克多巴胺的豬肉是毒豬，明顯是雙重標準、反科學，意圖傷害台美關係。





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