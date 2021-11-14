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疫情挫！住宿餐飲、藝術娛樂業5-8月銷售額最高大跌逾4成

▲近期營利事業主要大業別銷售額變化概況。（圖／財政部提供）
▲近期營利事業主要大業別銷售額變化概況。（圖／財政部提供）

記者顏真真/台北報導

2021-11-14 10:47:29

根據財政部公布最新營利事業銷售額統計數據，受到本土疫情爆發，防疫警戒提高至3級，住宿及餐飲、藝術娛樂及休閒服務業因防疫實施管制措施，銷售額年減幅分別達到24.8%、40.7%，也是受創較深的行業。若以小業別觀察尤其離島及東部縣市因偏向觀光業為主，銷售額多呈負成長，其中又以金門、澎湖縣等受創較深。

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財政部分析，自去（2020）年初以來，整體產業銷售額走勢僅於新冠肺炎疫情爆發初期，因歐美需求減緩拖累，短暫呈現負成長，爾後皆維持正成長，其中銷售額占比逾3成的製造業增速顯較其他產業為高。

不過，住宿及餐飲業走勢則顯著不同，因疫情降低民眾外出消費及旅遊需求，在疫情爆發初期與今（2021）年5月實施三級警戒後，減幅皆逾雙位數，今年7至8月劇減27.4%，為歷年同期之最。

如合併觀察5至8月期間大業別的銷售額變化，隨全球景氣回溫及國內疫情控制得宜，多數產業生產活動如常，製造業、批發及零售業、營建工程業、運輸及倉儲業等皆維持雙位數成長，但住宿及餐飲、藝術娛樂及休閒服務業則因防疫實施管制措施，減幅分別達24.8%、40.7%，為受創較深的行業。

如果以小業別觀察，財政部統計，受禁止內用及部分場域禁止營業措施影響，餐食、娛樂及休閒服務、運動服務等業於今年 5 月以來，銷售額減幅逾2至6成不等，相近減幅亦見諸布疋及服飾品零售、短期住宿、鐵路運輸等業，主因疫情降低民眾外出購物及旅遊活動。

就行政區觀察，6都因製造業、批發及零售業等占比較高，5至月銷售額增幅仍維持雙位數增長；反觀，離島及東部縣市因偏向觀光業為主，銷售額多呈負成長，其中又以金門、澎湖縣等受創較深。

隨著國內疫情降溫，原受重創之產業7至8月銷售額已較5至6月期間回升，但財政部指出，因振興3倍券措施於去年7月中上路，比較基期高，因此減幅未有改善。預期隨管制措施逐步鬆綁，搭配政府振興方案於10月上路，可望帶動消費增溫，回歸常態。

▲營利事業銷售額統計－按小業別及縣市分。（圖／財政部提供）
▲營利事業銷售額統計－按小業別及縣市分。（圖／財政部提供）
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