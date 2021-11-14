民進黨全代會　口罩、4不同意加油棒、小黃卡保護套曝光

民進黨今（14）日於台北國際會議中心舉行全國黨代表大會，由兼任民進黨主席的總統蔡英文主持。此次全代會的主軸定為「穩健執政，台灣有力」，蔡英文將暢談執政6年以來，台灣持續往穩健的方向前進；行政院長蘇貞昌則將上台向黨代表報告執政成果。另全代會中也會通過2022年地方選舉的提名辦法，代表2022選戰正式起跑；黨中央也準備了疫苗小卡保護套、四公投案不同意加油棒、國家隊特製口罩等限定版宣傳小物，要送給全國黨代表們。





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