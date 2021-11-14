民進黨全代會 口罩、4不同意加油棒、小黃卡保護套曝光
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-14 10:50:13
民進黨今（14）日於台北國際會議中心舉行全國黨代表大會，由兼任民進黨主席的總統蔡英文主持。此次全代會的主軸定為「穩健執政，台灣有力」，蔡英文將暢談執政6年以來，台灣持續往穩健的方向前進；行政院長蘇貞昌則將上台向黨代表報告執政成果。另全代會中也會通過2022年地方選舉的提名辦法，代表2022選戰正式起跑；黨中央也準備了疫苗小卡保護套、四公投案不同意加油棒、國家隊特製口罩等限定版宣傳小物，要送給全國黨代表們。
民進黨今日召開全代會，為宣傳執政成果，民進黨準備了疫苗小卡保護套、4公投案不同意加油棒、國家隊特製口罩，要致贈給全國黨黨代表。今年全代會以「穩健執政，台灣有力」為主軸，蔡英文也會將會以此為談話基調，並在會中授旗給台中市第二選區立委補選候選人林靜儀；而蘇貞昌也會登台，針對施政成果進行報告，就綠營傳統，行政院長在全代會登台報告實屬罕見。
今年為民進黨35周年，全代會除了擴大邀請各縣市執評委、縣市議員、多位全國性社團理事長與會外，台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐也會到場觀禮，象徵民進黨會持續跟友黨合作，穩健執政，共同努力壯大台灣。