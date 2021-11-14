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內幕／羅智強擁藍營最高聲量　高雄派系北上徵詢奇兵參戰

▲台北市議員羅智強是藍營首位擁有百萬粉絲數的人物，高雄派系代表日前北上徵詢以奇兵之姿轉戰高雄之意願。（資料照／取自革命實踐研究院臉書）
▲台北市議員羅智強是藍營首位擁有百萬粉絲數的人物，高雄派系代表日前北上徵詢以奇兵之姿轉戰高雄之意願。（資料照／取自革命實踐研究院臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-14 17:00:00

為了宣揚四大公投，台北市議員、國民黨副秘書長羅智強日前發起夜宿凱道49天，聲量意外爆棚，激起2022北市長選戰內部對手蔣萬安的危機意識，不過，藍營由蔣萬安出線應已無懸念，外界也好奇羅智強的下一步何去何從？

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據地方人士透露，由於高雄各派系對於市長選舉仍喬不攏，某派系代表近日特地北上，徵詢羅智強意願，盼他以奇兵之姿空降參選；羅尚未給予正面答覆，但也沒有拒絕，本週將進行第二次會談。

夜宿凱道活動上週移師高雄，不僅當地市議員、黨部正副主委皆到場參與，也吸引大批支持者相挺，羅智強則拋下一句「還是娘家最溫暖」，被視為首次試水溫。北市部分，由於羅智強曾向百萬粉絲承諾參選台北市長，因此他還是會盡全力完成初選，現階段則以衝刺年底公投為主要目標。

一名熟悉羅智強的黨內人士認為，羅在自媒體平台的高聲量，黨內無人企及，而羅智強又是行動力極強的「點子王」，這次夜宿凱道，一舉讓羅智強突破119萬的臉書粉絲，非常有機會「更上層樓」。

該人士表示，最近有一份「戰鬥藍2022名單」流出，認為蔣萬安太溫文儒雅，希望「換將」，讓韓國瑜或羅智強上陣。雖然此名單遭號召成立戰鬥藍的趙少康否認，但也反應出基層心聲，認為羅智強的高度，「不應只是個市議員。」

羅智強全台辦夜宿，連基進黨新聞部副主任陳子瑜都聞風而至，到高雄現場「查看敵情」，陳子瑜也在臉書坦言，現場民眾比台北多不少，還向羅智強喊話說，「可以考慮來高雄發展」。黨內人士也贊同說：「高雄當然是選項之一」

該人士坦言，現在黨內的北市民調，蔣萬安都贏過目前的潛在挑戰者，羅智強的機會不大，依羅智強的「人設」，去艱困的高雄好好耕耘，替國民黨作戰丶開疆闢土，也許更符合羅智強一直以來能言敢戰的戰鬥性格。

黨內人士認為，羅智強與高雄有很深的淵源，不但就讀中山大學，更在三民區以無黨籍的身份參選過市議員，雖然未能當選，但當初勤走家戶以及街頭演講的選舉風格至今依舊。若羅智強真能披上國民黨戰袍參戰高雄，將會是繼韓國瑜後，最接地氣的市長人選。

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