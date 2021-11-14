空襲敘利亞釀平民傷亡　美軍恐觸戰爭罪

我是廣告 請繼續往下閱讀
紐時表示，負責監督美國在敘利亞空襲行動的美軍中央司令部（US Central Command），直至本週才首次承認2019年的那兩場空襲行動，並稱行動是正當的。
路透社報導，美軍中央司令部在今天發布的聲明中重申先前提供給紐時的數據，也就是那兩起空襲造成80人喪命，包括16名伊斯蘭國戰士和4名平民。
美軍表示，他們並不清楚其他喪生的60人是否為平民，部分原因是因為婦女及兒童也可能是戰鬥人員。
在今天的聲明中，美軍表示，空襲是「正當的自衛」，是合乎比例原則的，並且已「採取適當的程序來排除殃及平民」。
美軍中央司令部表示：「我們不願見到無辜的人喪生，且採取所有可能的措施來避免這樣的情況發生。在這個案子上，我們根據自身獲得的證據自行通報、調查這起空襲事件，並對意外造成的傷亡負起完全的責任。」
美軍說，60名罹難者當中的平民人數無法釐清，因為在事件相關影片中可觀察到「數名武裝婦女和至少一名武裝兒童」。美軍補充說，這60人中絕大部分都可能是戰鬥人員。
美軍中央司令部表示，他們之所以發動空襲，是因庫德族領導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）遭受猛烈火力攻擊，有被殲滅的危險。美軍中央司令部表示，敘利亞民主力量同時通報當地平民已經清空。
紐時指，美國國防部督察長針對2019年3月18日的事件展開調查，但調查報告最終「刪除」了任何有關爆炸的內容，也從未執行徹底、獨立的調查。紐時稱，國防部督察長的報告，是依據機密文件和其他機密報告中的陳述，以及對直接涉案者所做的訪談所寫下。
紐時表示，空襲行動發生時，一名在指揮中心的美國空軍律師認為行動有可能觸犯了戰爭罪，但遲遲沒看到相關調查行動，因而通報了美國國防部督察長和聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101114