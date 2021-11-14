中二區立委補選！藍綠對決 46.57%民眾看好顏寬恒當選
台中市二選區立委補選將於明（2022）年1月9日投票，民進黨已確定徵召前立委林靜儀參選，而前立委顏寬恒在11月9日晚間也宣布代表國民黨出戰，到底誰會當選更引發熱議。《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，也針對台中市二選區立委補選民眾支持度進行調查，但對於誰最了解地方需求，兩人民調支持度不相上下，差距僅0.47個百分點，但當問到看好誰當選？有46.57%民眾認為顏寬恒會勝出，覺得林靜儀會選上的只有37.84%。
記者顏真真/台北報導
2021-11-14 12:02:36
2020年以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，但民眾是否支持他出來再戰？根據《NOWnews今日新聞》在11月9日至11月12日所做的民調結果發現，有48.03%的民眾是不支持的，但也有46.9%民眾力挺，另有5.06%的人表示沒意見。
至於這次台中第二選區立委補選，由民進黨的林靜儀，對上國民黨的顏寬恒，到底誰最了解地方需求、可為地方帶來進步與改變？民調結果顯示，兩人民調支持度勢均力敵，有47.57%的民眾覺得林靜儀敢衝改拚，有望改變地方文化，也有47.1%的人認為顏寬恒更了解地方需求，因為顏家長期經營在地，更了解居民需求，也有5.33%不知道沒意見。
不過，當有醫師背景、網路聲量高的林靜儀，對上深耕在地的顏寬恒，被問到看好誰會當選時，有46.57%的民眾看好顏寬恒，僅有37.84%的人覺得林靜儀會選贏，但也有11.53%的人覺得兩人在伯仲之間，另有4.06%的民眾表示不知道。
由於這次中二區立委補選儼然是藍綠對決，也引發民眾高度關注，有民眾認為「已經那麼豐厚了，多多做好事善事就好，不一定要參政啊」，也有民眾覺得「台中人口快速增加，海線的選民結構已慢慢改變，黑金勢力想再橫行地方越來越難了」，還有民眾表示「地方勢力雄霸多年也該退駕了吧」。