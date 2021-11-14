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真子「自拖行李箱」偕小室圭飛紐約　將在美展開新生活

▲小室圭和真子今（14日）前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）
▲小室圭和真子今（14日）前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-14 11:45:54

日本皇室文仁親王長女真子公主上月與大學同學小室圭結婚之後，脫離皇室成為小室真子。真子與小室圭婚後在東京的公寓居住了一段時間後，於今（14）日搭機前往美國展開新生活。

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根據《NHK》報導，小室圭與真子兩人約於日本時間上午8時10分左右，離開了暫時居住的東京公寓約莫30分鐘之後，抵達羽田機場。約莫上午10時左右完成登機手續，在保安人員的包圍之下出現在羽田機場的登機口，隨後班機於10時39分左右起飛。飛機航行時間約莫12小時40分左右，預計將會在今日晚上11時左右抵達紐約機場。

《TBS》報導指出，兩人原先是預定經濟艙的座位，但經由航空公司判斷之後，升等為商務艙座位。

從現場的照片中可以看到，小室圭穿著綠色針織衫以及深藍色長褲，而真子身穿深藍色上衣搭配寬褲，兩人的穿著相當輕便隨性，真子過去出席皇室活動時梳的整齊的髮髻也放了下來，讓長髮飄散。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲真子與小室圭在保全人員護送之下前往機場登機口。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲真子在搭機前被要求脫下口罩驗證身份。（圖／美聯社／達志影像）
先前有消息人士透露，小室圭與真子經由小室圭的熟人幫忙，在紐約找到了房子，兩人抵達紐約之後，將在美國展開新生活。小室圭先前律師資格考試失利，也將在真子的支持之下，明年2月再度挑戰。

真子與小室圭是2012年在國際基督教大學的留學說明會中相識，並於同年開始交往。2017年宣布訂婚，但是訂婚不久，就爆出小室圭的母親與前未婚夫之間的金錢糾紛，導致兩人的婚期延後到今年，近日有消息指出，小室圭已經在赴美之前，幫母親解決債務問題。


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