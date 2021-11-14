麻衣親吐和王泉仁沒離婚　陳沂點出關鍵

台塑集團長孫王泉仁，被媒體爆料和新加坡空姐再婚，並喜獲一名男丁，事後遭男方否認，第二任日本籍老婆佐藤麻衣也立刻在推特宣示主權表示：「我們沒有離婚！」打碎了豪門夫再娶的幻想，畢業於法律系的網紅陳沂，在臉書力挺麻衣，「真的不能離婚，因為不是配偶就沒有繼承權了！是我也要死守！」





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▲麻衣（左）家庭環境不錯，獨自撫養孩子經濟無虞，右為王泉仁。（圖／翻攝麻衣臉書）

▲陳沂點出麻衣不願和王泉仁離婚的關鍵。（圖／翻攝陳沂FB）

王泉仁2010年和青梅竹馬的首都千金李晶晶結婚，育有11歲女兒伊莉莎白，但當年為離婚互控家暴、傷害，吵了4年才在外界苦勸下和平分手，還能同桌吃飯，沒想到他立刻再墜情網，2014年和麻衣再婚，共度2、3年甜蜜時光又傳婚變，這次和新加坡空姐同樣神複製「懷孕、閃婚」路線，卻被麻衣一句話狠狠打臉。





有網友建議麻衣找到下一個金主，再考慮離婚，「搞不好下一個更有錢也很相愛」，陳沂說「那我就會立刻離婚拿一筆贍養費，再跟新歡結婚」，但多數網友認為王泉仁未來身價可能上百億元，要找到他更有錢的並非那麼容易，所以不如堅守地位，為孩子謀福利。





▲李怡貞（右圖）認為像王必勝此類婚外情生子的錯誤，對下一代子女很不公平。（圖／翻攝王必勝、李怡貞FB）

不只王泉仁，衛福部醫福會執行長王必勝也有外遇生子的傳聞，美女律師李怡貞則分析，此類婚外情案件發生，法律上遺產就會被私生子占一份，對原生家庭子女是種傷害，無論愛和金錢都被陌生人分了杯羹，而不再純粹完整；而私生子女自小就沒有名份，卻希望跟原生家庭子女有同等待遇，囿於身分只能各種求全，對下一代極為不公平。她痛罵「要搞外遇，其實最可惡的就是還搞出孩子，因為多了一個孩子，多出來的大多不會是喜悅，而是讓你自己的自私無知低級錯誤，牽扯到下一代的各種紛爭以及各方不平」。



