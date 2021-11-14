民進黨今全代會　林錫耀：公投是最重要任務

民進黨今下午將舉辦全國黨員代表大會，民進黨秘書長林錫耀今（14）日受訪指出，這次公投對台灣非常嚴峻，也將是今天最重要任務，另外還有縣市長、市議員的提名特別條例；至於黨內公投布條遭人破壞，會請當事人提出舉發，依法來制止不好行為。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-14 12:40:43｜2021-11-14 12:42:01
林錫耀說，中執會已提送明年選舉的相關條例，希望今在全代會能夠通過，過去有人關心是不是能夠溝通順利整合，這段時間已盡力在做，相信所有黨代表都會體認到，大家面對公投挑戰時，也能團結所有力量，因應明年縣市長的選舉。
林錫耀表示，這幾個月為了準備全代會有成立小組，透過會議、私底下溝通方式，雖然每人意見不一定一致，但中執會通過，就代表黨內多數有相同看法，大家討論之後，會順利通過透別條例。
另外民進黨有相關公投布條遭破壞，民進黨發言人簡舒培指出，對於這樣的行徑，民進黨表示譴責外，這樣的行為並無助於民主的討論與發展，將會蒐證後報警處理。
林錫耀也說，除了布條被破壞，圖卡也常常被變造，在資訊爆炸時代，惡意變造的資訊，大家應該司空見慣，希望不要被影響，對這樣行為不好姑息，會當事人提出舉發。