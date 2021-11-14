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泰勒絲心碎走不出！9年後鬆口曝與他分手原因

▲泰勒絲歌曲疑似藏著當年與好萊塢男星傑克葛倫霍分手的原因。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲歌曲疑似藏著當年與好萊塢男星傑克葛倫霍分手的原因。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-14 16:00:00｜2021-11-14 16:32:38

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）去年就宣布因為版權糾紛，決定要重新錄製她個人先前的6張專輯，繼今年4月推出首張重錄專輯《無懼的愛（泰勒絲全新版）》後，第二張重錄作品《紅色（泰勒絲全新版）也於日前發行。 

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《紅色／Red》是泰勒絲在2012年發行的第4張專輯，主旨圍繞在面對戀情逝去後，內心產生的各種複雜與衝突情緒，此次重錄版本不只重新詮釋《I Knew You Were Trouble》、《We Are Never Ever Getting Back Together》，還完整收錄當時的遺珠曲目，泰勒絲形容：「心碎的感受有時就是需要透過不斷訴苦宣洩，才能真的走出來，就像你的閨密會在半夜打給你講前任的種種，當時我就是沒有辦法停止創作，所以這是第一次你們完整聽到30首應該收錄在當年專輯中的歌曲。」

▲泰勒絲推出重錄專輯《紅色／Red》。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲推出重錄專輯《紅色／Red》。（圖／環球音樂提供）
專輯中《紅色／Red》的收錄曲《All Too Well》，即便當年沒有成為主打，但被許多歌迷與樂評認為是泰勒絲生涯代表作，該曲歌詞提到與男友交往3個月、男方缺席她21歲生日等線索，讓粉絲推測出這首歌的男主角，便是泰勒絲的前男友傑克葛倫霍。事實上，泰勒絲日前上節目時，透露收錄在重錄專輯裡的歌曲《All Too Well》10分鐘版本，是該曲最原始版本，歌詞還疑似藏了與傑克葛倫霍分手的原因，泰勒絲也難得提起創作該曲時的狀況，「她一邊彈吉他，一邊即興唱出失戀感受，之後樂隊才加入伴奏，沒想到在短時間內就製作出了此曲。」

▲泰勒絲無預警推出新專輯。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲公開歌曲《All Too Well》10分鐘完整版。（圖／環球音樂提供）

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