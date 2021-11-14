打假進化版武器　資策會瞄準深度偽造影片與不實廣告

（中央社記者梁珮綺台北14日電）資策會攜手台灣事實查核中心攔截假訊息實驗成功，資策會下一步將開發「進化版武器」，瞄準深度偽造影片、不實廣告兩大領域打擊，將有助於電商業者偵測假廣告。
科技犯罪早已不是新話題，日前網紅小玉透過Deepfake技術製作換臉不雅片，引發軒然大波，顯示AI技術用於造謠或造假上屢見不鮮，資策會與台灣事實查核中心合作開發「AI鑑識技術與台灣不實訊息聯防體系技術」後，仍必須持續精進打假技術。
資策會服創所組長陳棅易表示，AI技術上分為2個層面，一個是自動分群，另一個則是把專家知識AI化，如何透過AI學習、辨別訊息真偽，要相當了解文字語言特徵、帳號溯源、傳播模式等，進而建構風險模型。
他說，技術不僅能輔助事實查核與加快澄清速度，也可以做各種應用，如傳播行銷及資通訊服務領域，下一步是用於偵測不實廣告，幫助電商平台避免商品廣告資訊違規而挨罰，屬於內容風險偵測。
未來希望能擴大成數位信任的鑑識技術，陳棅易說，如部分企業會受到假訊息影響，都有過先例，像是公司的執行長聲音遭合成後告知員工假消息，又如Deepfake變臉，如何辨別語音或影片為合成，都是目標。（編輯：潘羿菁）1101114