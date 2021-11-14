汪小菲「刪光大S」洩婚變3鐵證 婆婆反常舉動掀熱議
大S（徐熙媛）和老公汪小菲結婚10年，育有女兒小玥兒、兒子汪希箖，6月汪小菲為疫苗發文嗆政府，和大S大吵一架，當時S媽、汪母張蘭都跳出來當和事佬，弭平婚變風波，9月底汪小菲還飛來台灣修復家庭裂痕，待了1個月才回大陸，但大陸網媒旋即又爆出他和大S要官宣離婚，當下雖遭他和S媽否認，不過近日汪小菲又被抓包刪光大S動態，引起外界猜測離婚已成定局。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-14 13:57:31｜2021-11-14 15:29:23
汪小菲被猜婚變的跡象有三，第一是他把抖音平台關於大S的貼文全數刪除，可顯示動態設定為半年內，也就是鬧婚變之後。第二是汪小菲把抖音帳號的自我介紹，改為「小玥兒她爸」，與江宏傑離婚後IG刪去福原愛資訊，只留下「AILA & KOU的爸 」，有異曲同工之妙。
第三是汪小菲宣布改回本名「汪少菲」，當時他在《幸福三重奏》講過，當時老祖帶他辦身分證，「小菲」、「小菲」地叫他，結果居委會大媽誤以為他名字是「小菲」，身分證名字就變成「汪小菲」，大S聽了笑笑回：「汪小菲好聽多了，救了你一命。」如今汪小菲改回本名，頗有做回自己的意味。
這段時間大S的婆婆張蘭，照常上線直播帶貨，不少網友關心汪小菲是不是真的離婚，張蘭也一反為媳婦說話的常態，默默按讚跟離婚有關的留言，對此，《NOWnews今日新聞》記者求證大S經紀人，對方對婚變傳言不回應。