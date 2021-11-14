LINE「釘選功能」女友超愛用！男抓包心寒：我好像不重要
隨著網路科技逐漸發達，不少人都會利用社群軟體聯絡，其中LINE也成為在工作和平日中的常用聯繫工具之一。對此，有網友指出，和女友皆會使用LINE的釘選好友功能，其可將好友置頂在聊天室最上方，避免錯過訊息，但他卻發現女友的釘選對象不包含他，讓他心寒直呼「我好像沒有很重要」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 14:11:43｜2021-11-14 14:16:38
原PO於Dcard上發文，表示自身有在使用LINE的釘選（又稱置頂）好友功能，而對象包含家庭、女友和工作群組。但他話鋒一轉，指出某次女友傳來手機截圖時，發現女友釘選的對象有幾位交情好的朋友和2個遊戲群組，讓他崩潰直呼「就是沒有我！」
原PO進一步說明，「我有看到其中一個人跟一個群組超過一個禮拜沒有新訊息了，這樣為什麼還要置頂他們呢？有時候不知道自己該不該在意這些事」。他坦言深怕自己管太多，但內心仍希望對方能主動將他釘選，「如果是因為我跟她講，她才這樣做就沒有意義了，有時候覺得對她來說我好像沒有很重要，自己辛苦了好久好累」。
貼文曝光後，隨即引發網友熱議，「你的煩惱很可愛耶～我可以跟女友討論呀」、「我會ㄟ！第一時間想分享事情也不用一直找，打開line點第一個就好很方便」、「是不是最近有吵架呢？我之前跟男友大吵也會拿掉置頂，因為他跟我冷戰不理我的時候，對話一直在第一個，我看到就會一直等他回」。
不過也有人安慰直言，「有置頂不代表什麼，沒置頂也不代表什麼，從單一渺小指標來看，是能看出什麼」、「我連家人都沒置頂了，這單純只是習慣問題吧」、「常聊天的不用置頂也找得到啊」、「其實看習慣，我置頂主要都是工作相關的，常常聊的朋友反而沒有」。（編輯：陳雅雲）