小A辣變性紀錄奪女主角獎！閨密一句話惹哭全場觀眾

在臉書擁有184萬粉絲的YouTuber網紅「小A辣」，雖是男兒身，卻一直想成為真正的女人，去年9月他狠砸45萬元，前往泰國進行變性手術，並全程記錄這趟旅程的艱辛，剪成短片分享給粉絲，這些作品昨（13）日讓他獲得走鐘獎的「最佳女主角獎」！閨蜜林進比本人還激動，飛奔上台擁抱他，惹哭許多觀眾，跟著頻頻抹淚。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小Ａ辣進行變性手術，打造火辣身材，獲得媽媽的支持。（圖／翻攝小Ａ辣FB）

▲小Ａ辣前後動了10多次刀，才從男性變成女性外貌（右圖）。（圖／翻攝小Ａ辣FB）

由男變女歷程相當不容易，結果相當成功，一頭金髮的小A辣，昨穿上性感深V蕾絲禮服，搖曳著網狀魚尾裙擺，一轉身秀出白皙美背，像極了一條美麗的美人魚。她一上台坦言沒想過會靠變性影片首次參加走鐘獎，並邀請認識7、8年的閨蜜林進一起分享喜悅。





林進上台後一邊哭，一邊顫抖地說：「你很討厭你男生時候的樣子，結果你第一個獎項是最佳女主角！你做到了，我替你很開心。」講完這番話，兩人掩面痛哭，台下觀眾跟著掉淚，小A辣還搞笑對眾多YouTuber說：「你們都沒有我屌，因為我連那個都不要了！」





▲小Ａ辣穿著一襲深藍色魚尾裙禮服和林進（右）出席走鐘獎。（圖／翻攝小Ａ辣FB）

▲小Ａ辣（左）和林進在台上忍不住痛哭。（圖／翻攝小Ａ辣FB）

小A辣臉上動刀多次，外貌變得更像女生，並為了交往4年的男友，變性為真正的女性，媽媽也很支持，爸爸2017年拔牙導致敗血症過世，許多網友留言說他不男不女太丟臉，所以氣死爸爸，讓他心裡很難受，卻始終沒放棄，今年終於改名、改性別，完成變性願望，拍片是希望以自身經歷鼓勵特別族群勇敢追求自我。



