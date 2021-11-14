詐欺集團「網路假徵才」誘騙帳戶　15被害人遭拘民宿

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市刑大受理案件後，隨即會同台北市警局文山第二分局、宜蘭縣警察局礁溪分局及新北市警察局板橋分局共組專案小組，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦。
經警方調查了解，當被害民眾看到求職廣告聯繫詐欺集團後，成員便以話術要求被害民眾交付其網銀帳號及密碼，並帶往旅社限制行動，再帶往銀行開設人頭帳戶及約定轉帳，直到人頭帳戶遭列警示後，才釋放被害民眾並提供酬勞。
此詐欺集團原在北市承租旅館以限制人頭行動，但因北市警方加強民宿臨檢，為規避警方查緝，詐欺集團後來便轉往宜蘭礁溪、冬山一帶承租獨棟民宿做為據點。
同時，由集團主嫌李姓男子指揮成員駕駛計程車至全國各地，載送人頭帳戶販賣者到民宿限制行動，且不時轉移據點。
警方經長期監控、偵蒐，見時機成熟於今年9月在宜蘭縣礁溪鄉1處民宿執行首波攻堅查緝，當場查獲李男和6名集團成員，現場查扣毒品安非他命、搖頭丸、作案手機、存摺、金融卡等贓證物。
另，後續擴大清查，發現已知有15名民眾遭限制行動及開設人頭帳戶，且分析至少有104人遭此集團詐騙並將款項匯至上述的人頭帳戶，初估財損逾新台幣2700萬元。
全案詢後將7嫌依涉組織犯罪防制條例、詐欺和洗錢等罪移請宜蘭地檢署續行偵辦。
鄭國隆呼籲，任何於網路社群或通訊軟體刊登的求職訊息，若要求交付存摺、金融卡、印章或網銀帳號密碼等，均為詐欺集團誘騙人頭帳戶的話術，請民眾務需小心求證，以免受騙。（編輯：方沛清）1101114