像喝珍奶般「用吸管吸」　中國推全球首款「吸入式」疫苗

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根據了解，吸入是新冠疫苗與肌肉注射使用的是同一種克威莎疫苗，製劑配方皆未改變，僅採用不同的給藥方式。霧化吸入免疫採用霧化器疫苗霧化成微小顆粒，通過口不吸入方式進入呼吸道和肺部，從而激發粘膜免疫（mucosal immunity，而這種免疫是肌肉注射無法帶來的。
報導指出，目前吸入式疫苗二期臨床實驗已經取得階段性成果，臨床試驗數據也分別於2020年5月22日、7月20日在知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）發表。數據證明低劑量疫苗安全，且一針接種能引起免疫原性，可以刺激平衡的體液免疫和細胞免疫，在志願者當中未發現有人有嚴重不良反應。
該疫苗的三期臨床試驗目前巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利、阿根廷等國家開展，共設78家臨床研究中心，已完成對逾4萬受試者的接種。
陳薇表示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應，且僅需使用五分之一劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與一劑肌肉注射相當。肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫，可產生高水平中和抗體，也適合當作加強劑使用。
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