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像喝珍奶般「用吸管吸」　中國推全球首款「吸入式」疫苗

▲中國研究團隊推出全球首款吸入式疫苗，有網友表示，外型跟奶茶很像。（圖／翻攝自《新華社》）
▲中國研究團隊推出全球首款吸入式疫苗，有網友表示，外型跟奶茶很像。（圖／翻攝自《新華社》）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-14 14:45:32

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球延燒，各大藥廠也不停歇持續研發新型疫苗以及口服藥等治療方式。中國研究團隊近來推出了全球首款「吸入式」腺病毒載體新冠肺炎疫苗「克威莎」，並且於13日首次在「海南建博會」亮相，引發了廣大關注。有網友看到這款吸入式疫苗表示，使用方法就像在喝奶茶一樣。

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綜合中媒報導，由中國軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司合作研發的全球首款吸入式疫苗，在「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」亮相，現場還以霧化生理食鹽水代替疫苗，開放讓民眾在現場進行體驗。

根據了解，吸入是新冠疫苗與肌肉注射使用的是同一種克威莎疫苗，製劑配方皆未改變，僅採用不同的給藥方式。霧化吸入免疫採用霧化器疫苗霧化成微小顆粒，通過口不吸入方式進入呼吸道和肺部，從而激發粘膜免疫（mucosal immunity，而這種免疫是肌肉注射無法帶來的。

報導指出，目前吸入式疫苗二期臨床實驗已經取得階段性成果，臨床試驗數據也分別於2020年5月22日、7月20日在知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）發表。數據證明低劑量疫苗安全，且一針接種能引起免疫原性，可以刺激平衡的體液免疫和細胞免疫，在志願者當中未發現有人有嚴重不良反應。

該疫苗的三期臨床試驗目前巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利、阿根廷等國家開展，共設78家臨床研究中心，已完成對逾4萬受試者的接種。

陳薇表示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應，且僅需使用五分之一劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與一劑肌肉注射相當。肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫，可產生高水平中和抗體，也適合當作加強劑使用。

▲吸入式新冠疫苗外表與珍珠奶茶長得很像。（圖／截取自《央視軍事》）
▲吸入式新冠疫苗外表與珍珠奶茶長得很像。（圖／截取自《央視軍事》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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