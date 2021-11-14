劉教授拿1億賭沒飯局妹！網曝驚人家世：10億也不在話下
近日網路瘋傳一段影片，衛福部部長兼任中華民國的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中脫口罩嗨唱，影片中的女性也被爆出是「女陪侍」。該場聚會主辦人義守大學公共政策與管理學系系主任劉鴻陞打臉，現場絕對沒有女陪侍，並願意拿出 1 億元擔保。據網友爆料，劉教授家世驚人，名下有 6 間公司，父親還是國民黨前立委劉憲同，「這樣的身家就算10億也不在話下」。
國民黨主席朱立倫等藍營人士指出，影片中出現的女性是「女陪侍、飯局妹」，國民黨立委賴士葆也稱 : 「頭髮這麼長應該就是飯局妹」。劉鴻陞 13 日澄清，他有一群上市櫃老闆好友想認識陳時中，所以主動邀約。他表示在場女生絕對不是女侍，若有願意捐 1 億元並辭教職以示負責，反之，朱立倫也應該拿出同樣擔當，若最後證明是對陳時中人格汙衊，也請朱立倫辭去黨主席。
劉鴻陞說現場多名上市櫃企業家是藍營金主，呼籲國民黨適可而止。網友爆出，劉鴻陞名下握有 6 間公司，抬頭不是老闆就是董事理監事，其父劉憲同也和藍綠營、政商界交流密切，人脈廣闊，「看來這樣的身家別說1億，就算是10億也不在話下」
根據《ETtoday新聞雲》報導，有其他網友紛紛留言 : 「原來人家真的拿的出一億欸」、「踢到鋼板了」、「以為撿到槍，結果是自爆彈」、「結果是超級大咖，不然也請不動陳時中」。