蘇貞昌全代會暗酸顏寬恒　提前瞻預算卻在丟水球

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌說，蔡英文高票連任，現在執政到第6年，都是誠心誠意、盡心盡力。他上任第一天就到桃園機場，當時非洲豬瘟開始蔓延，因此從30％抽驗改為100％檢驗，要人給人、要錢給錢，3年來中國一片紅，周邊14個國家淪陷，但台灣守住非洲豬瘟。
蘇貞昌表示，全世界2億5000萬人確診、超過500萬人死亡，目前只有台灣平安且一再「+0」，現在才可以聚在一起，到餐廳不用隔板、KTV不用戴口罩、遊覽車可以唱歌，台灣被世界讚賞。
蘇說，除了守住疫情外，當中美貿易大戰時，台灣立刻提出各種優惠方案，讓外地投資廠商回台，政院也有專案辦公室，目前有1045個廠商回來，投資金額1.4兆，也讓境外資金回台達到3300多億。
蘇貞昌指出，五倍券已有2215萬人領取。另也讓勞工朋友提高工資到15年來新高、軍公教調薪25年來新高。蔡英文上任也針對農民4大保險照顧最周到。至於育兒津貼明年提高到5000元，產檢、不孕症也都有補助。
至於學校部分，蘇貞昌說，明年2月班班有冷氣，學校的發電還超過冷氣用電，營養午餐補助超過6元，偏鄉一舉調高到10元。老人照顧馬政府只有54億元，蔡政府高達607億元。
蘇貞昌表示，蔡總統領導下綠能太陽能已經到400萬千瓦，是任何核電機組3倍，台灣只有這塊土地，有責任傳下去。目前台灣是「最壞的時代，也是最好的時代」，中國軍機擾台、遙控親中勢力顛覆台灣，不過歐洲議會、日本國會支持台灣，歐洲捷克參議長韋德齊甚至說「我是台灣人」。
台灣站在歷史關鍵點，蘇貞昌表示，蔡英文領導的國家讓世界看到，一起團結走過國民黨的亂，目前歷史責任在你我肩膀，12月18日公投是決定國家政策、台灣未來，希望大家一起通過考驗。