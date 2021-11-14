鐵粉奇葩要求「只能提孫協志」　夏宇童高EQ回答圈粉了

33歲女星夏宇童和年長10歲的孫協志，傳出祕密交往3年，感情相當甜蜜，多數粉絲獻上祝福，不過，CP粉太過沉迷，每次她貼出觀看電影、展覽的照片，都有網友發問「協志在哪裡？」「和協志一起去嗎？」更甚者，要求她不能提前男友，只能聊孫協志，所幸夏宇童用高EQ回答化解爭議。





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▲夏宇童外型甜美，不乏追求者。（圖／翻攝夏宇童FB）

▲面對粉絲要求，夏宇童耐心回覆對方。（圖／翻攝夏宇童FB）

擁有原住民深邃輪廓，還有一雙大眼睛，外型甜美的夏宇童不乏人追求，也是談話性節目的常客，她最近連續上節目聊起奇葩前男友，自曝曾遭閨密及舊愛背叛，對方竟還邀請她出席兩人婚禮，讓來賓都看到傻眼；還有一任男友則非常小氣，衣服堆積如山才捨得洗，甚至不喜歡洗澡，「只以清水洗私密處」，這些特殊經歷逗得全場大笑。





保守粉絲看了不樂意，在她臉書留言「不要講前男友、不喜歡遇人不淑，不要提了，不舒服，多聊協志的好，更好」，特殊要求讓旁人看不下去，反而質問那位鐵粉是否有點強迫別人，畢竟不是夏宇童的經紀人或製作單位，提這種要求有點尷尬。





不忍粉絲吵架，夏宇童出面緩頰謝謝對方關心，表示談話類型跟製作單位有關，每次主題都不同，在節目分享相關內容則是工作職責，「如果不喜歡不舒服，可以聽聽我的podcast《閱讀夏lala》，透過節目可以認識不同書籍，不然可以看看節目《明星許願池》，裡頭有小劇場跟來賓用心的表演，或是等待一下《型男大主廚》，我昨天才去錄影，還有《醫師好辣》，你可以多學習到許多醫療資訊！」





▲夏宇童常受邀參加出席談話性綜藝節目。（圖／翻攝夏宇童FB）

夏宇童耐心介紹作品，強調自己不是只會聊前男友，還謝謝粉絲的關心跟收看，絕對會再努力越來越好！軟化對方態度，高EQ回答意外圈粉了，有網友就稱讚她每個留言都會看，還耐心回答，真的人很NICE。



