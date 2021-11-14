通過全代會宣言　民進黨盼台灣衝破困難、邁向永續

民主進步黨今（14）日召開第19屆第2次全國黨員代表大會，會中通過「2020年度決算書表」、「第十九屆第一次全代會交付研議案」、【民主進步黨2022年直轄市議員提名特別條例】、【民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例】。另，曾國進黨代表與鄭凱元黨代表提案，併入「第十九屆第一次全代會交付研議案」討論，依中執會建議通過。
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宣言說，過去幾年，台灣除了面對美中貿易戰所帶來的國際政經局勢的變化，隨後又遭遇全球疫情爆發所帶來的人民生計衝擊與經濟震盪。但是，無論外在情勢如何變化，民進黨依舊穩健前行，按部就班推動各項施政。全民團結防疫，讓世界看見台灣，更創造11年來新高的經濟成長率，讓國民所得提高至近3萬美元，並展現出空前堅實的國際影響力。在這個轉變與開創的時刻，穩健的施政與有力量的台灣，已在區域和平與全球產業經濟當中，扮演更為關鍵的重要角色。
宣言表示，「守護國家主權、捍衛民主自由」是民進黨一貫的主張與核心價值，自2016年執政以來更是堅定落實。即便面對疫情的挑戰與外部的干預，執政團隊始終堅持信念，穩步強化國家體質。政府快速提高疫苗覆蓋率，並讓疫情紓困及振興措施即時到位；對產業發展的布局，從「五加二產業創新計畫」到「六大核心戰略產業」，有效掌握後疫情時代全球產業鏈重組的契機。
宣言說，因應人口變化趨勢，政府推動「長照2.0」及「0到6歲國家跟你一起養」，投入歷年最多的公共資源來照顧國人生活；為了讓台灣轉型升級注入動能，政府推動「前瞻基礎建設」；同時，為了積極面對氣候變遷的挑戰，逐步落實「非核家園」，持續提高再生能源之占比，邁向2050淨零轉型的目標。而在憲改工程的推動上，政府也凝聚了各方意見，提出修憲方案，希望落實18歲公民權，縮短新舊任總統交接的空窗期，並廢除考監兩院，讓憲政體制回歸三權分立，讓國家穩健運作。
宣言表示，此刻隨著疫情逐步趨緩，面對世界各國在後疫情時代的競爭仍充滿著許多挑戰。政府要在世界肯定台灣的同時，致力接軌國際，參與區域經貿協議，盡全力加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，讓台灣經貿的國際空間更開闊，讓台灣的下一代享有更好的機會。政府要讓未來產業有充足的能源，更要讓能源發展符合國際2050淨零碳排的趨勢。當國際肯定台灣民主成就之際，我們更要努力持續深化民主討論的品質。
宣言最後說，12月18日的公投即是決定台灣未來發展方向的重要抉擇。4個不同意，台灣更有力！4個不同意，台灣不能亂下去！民進黨要團結所有人民，一起穩固國家發展的方向，讓台灣未來更有力量。民進黨相信，台灣一定可以衝破困難，邁向永續。