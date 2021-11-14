通過全代會宣言　民進黨盼台灣衝破困難、邁向永續

民主進步黨今（14）日召開第19屆第2次全國黨員代表大會，會中通過「2020年度決算書表」、「第十九屆第一次全代會交付研議案」、【民主進步黨2022年直轄市議員提名特別條例】、【民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例】。另，曾國進黨代表與鄭凱元黨代表提案，併入「第十九屆第一次全代會交付研議案」討論，依中執會建議通過。





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