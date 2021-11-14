關公出手了！澎恰恰獲贈3800萬夜明珠 還債進度曝光
藝人劉尚謙籌3億元在桃園興修「大千館關公華光迎富廟」，鎮廟之寶是36顆夜明珠，昨（13）日他出席中華國際嘎檔巴佛教協會所舉辦的2021嘎檔文化節開幕大典，證實在關公允5個聖筊的同意下，將3顆夜明珠贈與澎恰恰，幫他度過2.2億債務難關，對此，澎恰恰兒子皮皮今（14）日向《NOWnews今日新聞》證實確有此事，但進度不清楚。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-14 16:22:08｜2021-11-14 16:42:40
據《三立新聞網》報導，關公廟裡的夜明珠價值連城，大英博物館也有意願收購，開價1顆46萬美元，澎恰恰如獲3顆夜明珠，相當於價值台幣3800萬元，但是卡在疫情，大陸拍賣行延遲來台簽約，夜明珠暫放廟裡。對此，澎恰恰兒子向《NOWnews今日新聞》表示，「有這件事，他們還在接洽，還沒有賣掉。」
澎恰恰兒子表示，劉尚謙和爸爸認識很久，從負債新聞曝光的第一天，劉尚謙就主動說要幫忙，不過夜明珠拍賣的事宜，廟方還在接洽，澎恰恰尚未獲贈夜明珠。澎恰恰先前也曾澄清：「感謝劉尚謙大哥的美意，但這容易被錯誤解讀成我已經獲得3顆夜明珠，我必須特別澄清，這件事是有的，但夜明珠不在我這兒，然後也沒收任何費用。」