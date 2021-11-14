心痛宋母回應百桂聲明：您兒不接受道歉還不斷踢踩我兒頭
台中市宋姓男大生因行車擦撞，遭瑪莎拉蒂惡煞拿鋁棍重擊腦部，主嫌張敦量父親張朝棟在自家事業「百桂食品」臉書刊登道歉文。宋母今（14日）公開回應，表示自己的心碎與悲痛無法形容，對張父的道歉「尊重，但目前無法原諒」，她希望未來社會不會再有同樣的被害者，「不想見到別的母親跟我一樣傷心流淚。」
記者顏幸如/台中報導
2021-11-14 16:21:57｜2021-11-14 16:26:00
瑪莎拉蒂惡煞逞凶事件後，大量負評湧進「百桂食品」臉書，各界也發起抵制「百桂食品」產品及合作廠商、要求彰化縣政府徹查位於溪湖的公司違建等不法事實。張朝棟事業面臨空前危機，在自家事業「百桂食品」臉書刊登道歉文，引起兩極看法，有網友認為張朝棟只想挽救事業，也有人認為成年子女的過錯，不該殃及父母。
還在加病房觀察的宋姓大學生，明可望轉至一般病房，台中市長盧秀燕上午前往探視時，已能正常對話，宋媽媽提心吊膽的日子稍微獲得紓解，今針對張朝棟的道歉聲明發出書面回應。
單親的宋媽媽說，自己和貼心善良的孩子相伴相守，得知當天孩子受到的殘酷對待，心碎與悲痛難以形容。對於張爸爸的道歉聲明，她予以尊重，但目前仍無法表示原諒，更不想見到他們。
她說：「我的孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他，他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人…我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。」
宋媽媽強調：「我不希望見到別的孩子跟我兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親跟我一樣傷心流淚。」她認為這些惡煞是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任、弭平傷害與恐懼，才是她決定是否原諒的因素。