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目前無法原諒！宋母悲痛聲明：兒子生命被「輕賤如螻蟻」

▲兒遭痛毆命危！宋媽媽發表聲明回應。（圖／資料照）
▲兒遭痛毆命危！宋媽媽發表聲明回應。（圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-14 16:25:23｜2021-11-14 17:03:10

本月7日晚間，台中18歲的宋姓大學生，因行車糾紛慘遭「海神3惡煞」張男等人，持球棒痛毆到顱內出血、顱底骨折，甚至曾一度命危，所幸經院方全力搶救後，目前人已經清醒，身體恢復良好。14日上午，台中市長盧秀燕也親自二度探視宋姓大學生、宋母，並承諾將會嚴正執法。而對於是否要與施暴者家屬碰面，或是接受對方道歉，下午宋母對外發表聲明，表示「目前仍無法原諒」。

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據了解，宋姓大學生遭毆重傷命危，張男等幾名富二代的囂張行徑，連日來引爆網友怒火，事發後張父也現身道歉，張母也下跪表示「孩子沒教好」、「年輕人都是這樣」等，引發輿論熱議。所幸宋姓大學生順利恢復意識，於12日清醒、拔管，也可進食一些簡單食物，對於張父等人的道歉，宋母也於14日下午發出聲明。

▲盧秀燕前往探視男大生。（圖／中市府提供）
▲盧秀燕14日上午前往探視男大生。（圖／中市府提供）
※署名「 心痛的宋媽」聲明：

「對於百桂食品張爸爸的道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒。 我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：媽媽抱歉讓你擔心了。失去孩子再多道歉對我都沒意義。

當我間接得知，當天他所受到的殘酷對待，筆墨難以形容我的心碎與悲痛。 我的孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他， 他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人，我珍貴兒子的生命，被輕賤如螻蟻草芥。

我不希望見到別的孩子，跟我兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親，跟我一樣傷心流淚，真切希望這個事件，能夠對您的孩子及其它施暴者有所影響，未來社會也將不會再有同樣的被害者。

口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，唯有實際的懺悔行動，才能讓人體會到真實的悔意。您的兒子與其它共犯，於後續司法偵查及審理程序，是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任，以實際行動表達真實的歉意，弭平我們的傷害與恐懼，才是我能夠決定是否原諒的因素。」（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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