中職／大學畢業扛味全主戰捕手　蔣少宏用2金句激勵自己

中華職棒（CPBL）味全龍捕手蔣少宏本季打出精彩表現，從季初頂上原定主戰捕手劉時豪的空缺，到現在逐漸站穩龍隊主戰捕手，回顧2021年的精采球季，蔣少宏認為自己還「看不懂全局」，不過接下來會更努力，也說出金句「不要在可以努力的年紀選擇安逸」。
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經過81場一軍賽事洗禮，蔣少宏回憶剛開季要扛起一軍捕手時，他透露時常把教練「準備到100%」的口訣記在心裡，因此不會「措手不及」，但從大學「跳級」到職棒一軍，他坦言比較困難的是需要快速解讀比賽，並且還要熟知每一位打者的習性，確實是比較困難。
「可能有些Play當下的反應不夠靈敏，有可能以A作法嘗試，結束後才想到B作法可能對球隊、投手更好，不夠膽大心細造成事後後悔的感覺，而且一開始會怕做不好，變成得失心很重的漩渦讓自己不好調適。」蔣少宏一邊回憶一邊檢討說道。
蔣少宏直言，整季下來自己的壓力都「吞在心裡」，不過每次都告訴自己頂過壓力就是成長。他也引用金句告訴自己：「沒有失敗哪來的成功」、「不要在可以努力的年紀選擇安逸」 。
對於2022年球季，這位剛滿24歲不久的年輕捕手設定明確，認為今年在守備部分還看不懂比賽全局，是作為球隊場上指揮官接下來要克服的坎；打擊部分則是認為自己三振過多，希望減少三振的同時，增加戰術執行、推進的能力，也希望提升關鍵時刻的一擊能力。
蔣少宏本季至14日為止出賽81場，繳出58支安打、1轟、20打點以及打擊率2成40的成績，242個打數被三振64次確實偏多，不過這名年輕捕手目標明確，且在場上領導球隊的能力已獲得多位他隊教練豎起大拇指肯定，期待在未來成長成獨當一面的指揮官。