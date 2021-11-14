中職／大學畢業扛味全主戰捕手　蔣少宏用2金句激勵自己

中華職棒（CPBL）味全龍捕手蔣少宏本季打出精彩表現，從季初頂上原定主戰捕手劉時豪的空缺，到現在逐漸站穩龍隊主戰捕手，回顧2021年的精采球季，蔣少宏認為自己還「看不懂全局」，不過接下來會更努力，也說出金句「不要在可以努力的年紀選擇安逸」。





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