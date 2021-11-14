范少勳激戰莫允雯、温貞菱　超大尺度床戲讓粉絲臉紅

愛情電影《不想一個人》今（14）日於金馬影展舉行世界首映，曾奪下金鐘獎最佳導演的范揚仲率領范少勳、莫允雯、温貞菱、陳以文、虞金寶等金獎卡司陣容共同出席。片中范少勳與莫允雯大談格差戀，演出突破尺度、挑戰許多激情床戲，同時又和温貞菱有餘情未了，兩人的親密戲讓人看得臉紅心跳。以本片入圍金馬獎最佳女配角的温貞菱，在片中跳脫以往的清新形象大膽挑戰飾演傳播妹，奔放不羈之餘又有細膩的情感詮釋，讓所有觀眾眼睛為之一亮。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-14 17:07:52
《不想一個人》主演范少勳、莫允雯、温貞菱等人今日出席金馬影展世界首映與現場觀眾一同搶先看，近400席座位開賣即秒殺完售。三人不僅是首次合作，更在片中帶來不同與以往形象的突破演出，范少勳一甩陽光形象飾演皮條客，也因此發掘內心深處陌生卻真實的自己，他說：「從看到劇本、經歷這個故事、開始呈現阿龍這個角色，我覺得我更認識自己了，而且是我沒看過的自己！」
温貞菱則表示自己在看到劇本之後就非常想接演金莎這個角色，這次以本片入圍金馬最佳女配，她也感性地說：「我非常疼惜金莎，希望能讓更多人看見金莎和在社會底層工作的女性。」《不想一個人》是一部書寫孤獨、關於尋愛的電影，莫允雯期待觀眾看完後能被打動：「不管你生命中有沒有過類似的生活經驗，相信都能感受到我們所呈現出來這份赤裸的情感。」