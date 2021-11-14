台灣人怎麼了？酸越南林志玲low 又罵林美秀「畜牲」
54歲「國民媽媽」林美秀以草根味十足的女性角色，活躍在大小螢幕，曾獲1座金馬獎女配角肯定，2014年林美秀與小14歲的攝影師老公張熙明結婚，今（14）日張熙明在臉書上公開網友辱罵林美秀「畜牲」的私訊，透露老婆活在莫大壓力之下，類似的網路暴力層出不窮，先前就有海倫清桃被罵「越南女人很low」、雞排妹（鄭家純）被罵「下面都亂七八糟」，讓人不禁想問，台灣人到底怎麼了？
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-14 17:18:25｜2021-11-14 18:19:39
林美秀老公在臉書公開楊姓網友私訊，對方寫下：「美秀，妳就是畜牲。」林美秀老公說，因為此情緒性的字眼，已造成太太莫大的壓力，「藝人雖是公眾人物，但也是有血有淚有感覺的，或許您有情緒想要紓發，但是否可以將心比心呢？如果今天有人帶著情緒性的字眼私訊您，我相信您也一定會很不開心，台灣最美麗的風景是人，希望我們能夠一直美麗下去，從裡到外的美，而不是只是虛有其表。」
就在近日，有「越南林志玲」稱號的海倫清桃，才在IG上無奈透露，被網友罵：「越南女人很low，沒層次，滾回越南吧妳。」她才公開自己已經被困擾多年，動不動就有人叫她「滾回越南」。
而雞排妹則被網友攻擊「下面都亂七八糟」，氣得她堅決不撤銷告訴，網友這才求饒：「我是個單親家庭，一個人努力扶養孩子，先生很早就暴斃身亡，過著低收生活，我知道我言詞不當，但絕對沒有侮辱妳意思。」網友宣洩個人負面情緒，跑到藝人私訊處謾罵，所要付出的代價可能超出想像。
※【NOWnews 今日新聞
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