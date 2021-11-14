「鬼娃恰吉」首推影集版　童星曝拍攝片場恐怖經歷

myVideo影音平台直播館推出「ROCK Entertainment頻道」，同步轉播來自歐美最新的娛樂強檔，經典恐怖角色「鬼娃恰吉」的首部影集《恰吉》也在該頻道與美國同日首播。此次鬼娃恰吉的主人是由年僅15歲、童星出身的札克瑞亞瑟（Zackary Arthur）演出，札克瑞談到和鬼娃恰吉共演的心情，直呼：「有時盯著他的眼睛看，就感到毛骨悚然，你會像是被他的眼睛催眠！」戲裡戲外和「恰吉」共處都相當驚悚。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-14 17:39:02
影集版《恰吉》中，札克瑞飾演的傑克是個生性內向的高中生，意外在小鎮裡的二手物出清活動上買到一個玩偶，接著鎮上發生一連串匪夷所思的命案，意味著鬼娃恰吉再度大開殺戒，未成年的札克瑞要演出如此暴力的作品，他坦言：「每天都能看到各種凌亂血跡，感覺非常詭異。」但他強調這就是貨真價實的《恰吉》，劇組絕對沒有浪費任何血包，各種近乎限制級的血腥畫面絕對會讓觀眾超有感。
札克瑞此次成為「鬼娃恰吉」的拍檔，在拍攝時更是感受到恰吉的真實度，他表示恰吉不只是個不會動的玩偶，「他已經『進化』，可以做出很多表情，就像是和真人共演，我從來都不覺得我只是和一個娃娃對戲。」他更提到有一幕是致敬首部電影《靈異入侵》恰吉打女孩巴掌的畫面，「我們重拍了這一幕。但被一個娃娃賞巴掌、很多次，這絕對是難以忘懷的經驗。」