義联集團義大醫院屏東分院　14日動土典禮計113年底完成

屏東縣政府健康產業園區醫療大樓， 14 日由義联集團進行動土典禮，屏東縣長潘孟安、衛福部長陳時中、義大醫療決策委員會主委杜元坤等人共同主持，預計 113 年底完成，總投資金額 80 億元、設有 23 個醫療專科、急性一般病床 495 床，急重症特殊病床 200 床，總床數達 695 床及住宿式長照機構 264 床、產後護理之家 58 床的區域級教學醫院。

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▲潘孟安強調，義大屏東分院完成後，除落實屏東的醫療平權，降低跨區醫療問題外，更讓縣內高齡或失能民眾能有更高生活品質。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.14）

屏東縣政府指出，義大醫療第一、二期預計創造 5 千個就業機會。潘孟安強調，義大屏東分院完成後，除落實屏東的醫療平權，降低跨區醫療問題外，更讓縣內高齡或失能民眾能有更高生活品質。高雄榮總屏東醫院明年底完工將提供屏北地區教學醫院等級醫療服務，屏東義大醫院則提供屏南地區的服務。

義大醫院主任委員杜元坤表示，開發期程將分為兩階段進行，第一階段建有醫療大樓、產後護理之家暨宿舍大樓，其中醫療大樓為地下三層至地上十三層樓之建築，朝區域級以上之教學及重度急救責任醫院規劃，設置急性一般病床 495 床、特殊病房 200 床，以及 264 床的住宿型長照機構。

而產後護理之家暨宿舍大樓為地下二層至地上十四層樓之建築，設置 600 多間套房做為員工宿舍之用，提供員工舒適便利的居住環境。

▲義大醫療屏東分院未來將強化本縣醫療資源，提昇屏東縣政府「健康產業園區」開發計畫，結合「醫療長照」與「支援服務」開發示範園區。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.14）