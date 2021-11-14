楊祐寧「削鉛筆」入魂刑警 《華燈》追緝紅鞋無名屍懸案
《華燈初上》將於11月26日Netflix上線，預告日前曝光，劇情從一樁深山紅鞋無名屍案件展開序幕，楊祐寧飾演的刑警率警隊隊員章廣辰、Dora謝雨芝至案發現場調查，開場在「光」日式酒店裡的5雙高跟鞋主人，成為關鍵線索。楊祐寧為了深入揣摩刑警角色，在拍攝前做足準備功課，他表示：「我這次詮釋的刑警是以前俗稱的『三組』，是刑警裡面最兇狠的，他們必須跟三教九流打交道，因為涉及的層面更深入，所以文成這個人的正義感不能太乾淨，身上會帶有一點兄弟味，讓他可以更容易在龍蛇混雜的環境下游走，這也是我在這個角色上希望呈現給觀眾的細節。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-14 22:00:00
章廣辰與Dora謝雨芝都是第一次演出警察，為了更貼合角色，章廣辰讓自己曬黑並減重，還上網查了那個年代的台灣街景，吸收當時的氛圍，也做足相關功課來創作角色；Dora謝雨芝不僅曬黑、做重訓，還向當警察的家人做田調，更到派出所觀察警察日常。楊祐寧對他們的表現讚譽有加，「他們都是非常認真也很聰明的演員，廣辰是用自己的身體100%投入在角色裡；Dora是一個很靈活的小女生，因為我在現場很愛做一些變動或即興，她完全可以跟我丟接，我們可以在表演上一起玩、一起創作。」
楊祐寧表示，會在拍攝現場利用環境為角色注入細節巧思，這些設計並不是原先看到劇本時就想好的，很多都是他到現場後，配合環境而生，比方像：「文成在交辦任務、開會或者理解案情的過程中，很喜歡削鉛筆，削鉛筆有強迫症的感覺，所以我設計了這種小動作。」章廣辰說：「祐哥很有霸氣，對角色的理解很深，我就跟在他的情緒和反應後面順順地走，有他很讚。」Dora謝雨芝更不諱言被楊祐寧帥到，「祐寧哥是一個只要喊了action 就會魅力爆棚的人，我在現場真的是超常被他帥到。」