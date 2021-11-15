陳芳語爆「口角衝突」！吵架不夠還怒推他

饒舌歌手K. Swo與好友陳芳語Kimberley合作新歌《（Not） Over You》MV，兩人飾演一對分合情侶，除了甜蜜戲外，還有一場兩人在車中爭吵、張力十足的衝突戲，陳芳語火力全開，甚至在導演的即興要求下，推了K. Swo一把，讓現場工作人員都看得目瞪口呆。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-15 07:30:00
說到《（Not） Over You》MV，K. Swo解析腳本，「就是每當我喝一杯酒，就是瞬間喚醒以前的回憶，對照現在在派對孤獨喝酒，自然之前的記憶都是甜美的。」又說：「所以在MV裡，我一直在找酒喝，每喝一杯就彷彿回到從前熱戀的回憶。」他也直接爆雷，「到最後才發現，原來給我酒的那個人，就是Kimberley！」
K.Swo分享MV最難忘的地方，除了到蘇澳的United Recommend工場和豪宅取景，因為天雨，臨時加了撐傘「愛情長跑」戲，而除了甜蜜戲外，也有一場兩人在車中爭吵、張力十足的衝突戲，陳芳語在導演的要求下推了K. Swo一把，現場分貝之高，連導演也看得目瞪口呆，一次到位，K. Swo也感謝Kimberley這麼入戲，「當下我感受到一對很相愛的情侶，吵起架來像搏命一樣，很謝謝Kimberley這麼會帶戲、聲音這麼嗆！真的很可怕 ！讓我也整個人激昂起來！」