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在家也得戴口罩！印度德里PM2.5超標20倍　學校停課一週

▲隨著季節進入冬季，印度北方農民在收割期焚燒農耕廢棄物，加上汽車排氣日增等因素，讓德里國家首都轄區空氣品質持續維持在最差的「嚴重」等級。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著季節進入冬季，印度北方農民在收割期焚燒農耕廢棄物，加上汽車排氣日增等因素，讓德里國家首都轄區空氣品質持續維持在最差的「嚴重」等級。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-14 18:21:17

每當進入冬天之後，印度首都新德里鄰近省份的農民焚燒作物殘梗清理農地，再加上工廠以及車輛排放的廢氣，導致新德里近期空氣品質不斷惡化，13日的PM2.5指數更超過了300，是世界衛生組織建議每日暴露最高量的20倍。當地政府宣布將停課一週，來避免學童吸入過多骯髒空氣。

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濃濃的霧霾籠罩在印度首都新德里上空，新德里一直以來被評為全球空污最嚴重的城市之一，每年進入冬天之後，更因為農民焚燒作物殘梗清理農地，以及無時無刻都有的工廠和車輛排放廢氣等原因。再加上11月4日「排燈節」（Diwali）前後以及舉辦期間，有數千人公然違法放鞭炮，造成空污情況更加惡化，污染程度已達「嚴重」甚至「危險」等級。

根據《法新社》、《路透社》等媒體報導，新德里13日PM2.5指數達到每立方公尺329微克（μg/m3），是世界衛生組織（WHO）規定每日上限值的20倍以上。PM2.5指的是粒徑小於或等於2.5μm的懸浮微粒，可以透過呼吸進入血液當中，除了呼吸疾病，也可能引發心血管疾病。

德里首席部長凱吉里瓦爾（Arvind Kejriwal）宣布，「學校自週一（15日）開始停課，這樣還子就不用吸入被污染的空氣。」凱吉里瓦爾同時要工地自周日禁止施工，為期4天，以減少揚起灰塵的機率。政府部門也被要求在家辦公，並且建議私人企業盡可能也在家辦公。

印度中央汙染管制會（The Central Pollution Control Board）12日時呼籲民眾，非必要請勿外出，盡可能減少在外頭暴露的時間。印度中央汙染管制會進一步表示，由於夜間無風，糟糕的空氣品質可能至少持續到11月18日。

印度最高法院要求新德里實施「汙染封鎖令」，以助解決空氣品質危機。首席大法官拉馬那（N.V. Ramana）指出，「我們連在家都得戴口罩，情況非常的糟糕」，認為政府應該實施為期兩天的封鎖以保護人民，他更抱怨「不然我們要怎麼活？」

新德里民眾對於空汙也相當有感。根據《印度時報》報導，醫院報告顯示，因呼吸困難就醫的患者急劇增加。一名醫生指出，「在緊急情況之下，每天會接收12至14名患者，主要是在晚上，他們會因為（呼吸困難）症狀影響到睡民品質以及恐慌。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲新德里空汙嚴重，市區被一片灰濛濛的霧色壟罩。（圖／美聯社／達志影像）
德里政府多年來嘗試要改善空氣品質，今年稍早，德里政府更設置了第一個「霧霾塔」，裡頭設有40個巨型風扇，每秒吹送1000立方公尺的空氣，期望淨化空氣。不過根據工程師表示，耗資200萬美元的裝置的確有將空氣中有害的懸浮微粒減少一半，但僅限於半徑1平方公里的範圍內。

冬季空氣惡化的主要原因，是因為新德里鄰近地區的農民使用傳統方式清理田地，分燒收割過後的稻田，以便日後種植小麥。即使最高法院下達禁令，仍有農民持續焚燒，根據印度政府數據，本季焚燒稻梗的行為是過去4年來最多。

根據瑞士空氣品質公司IQAir於2020年發布的報告顯示，全球前30個污染最嚴重的城市中，印度就佔有22個，其中新德里又是全球空汙最嚴重的首都。知名科學期刊《刺絡針》在同一年指出，2019年度印度有167萬人死於空氣污染，其中首都就將近1.75萬人。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲印度北部農民習慣使用傳統燒稻稈方式來清理農地，是冬天空汙加劇的主因。（圖／美聯社／達志影像）

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