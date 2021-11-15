鄭宜農解封後首唱　羞躺床上直喊：好赤裸

疫情微解封後，演唱會恢復正常，創作才女鄭宜農13日在Legacy開唱，首度參與企劃的她將音樂會命名為《天已經要光》，對盼回現場演出的樂迷們來說別具意義。舞台布置彷彿是在家裡臥室，身穿家居服的鄭宜農坐在床上表演，有時盤腿坐，有時慵懶躺臥，偶爾拿起鈴鼓輕輕搖擺，這種放鬆的表演狀態非常難得，「坐在這張床上什麼都不想做，想到什麼就講什麼，滿赤裸的，但也很久沒有這麼赤裸了。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭宜農搭配吉他手 Kevin的簡單編制，卻有豐富的聽覺感受。（圖／Legacy提供）

睽違多月的現場演出，由鄭宜農一個人搭配吉他手 Kevin，交錯彈奏吉他與烏克麗麗，編制簡單卻有豐富的聽覺感受。演唱會設置藍紫色燈光交錯，氣氛輕鬆，唱到〈591〉時，鄭宜農更邀請粉絲幫唱間奏旋律，自己倒了杯威士忌說：「繼續啊，我休息一下。」把歌迷逗得哈哈大笑，更大聲勸她「再睡一下」，讓她直呼太荒謬。





雙人組合「絕命青年 Running Youth」擔任嘉賓，與鄭宜農合唱《光》。與宜農為舊識的成員Soft和Soni，原是香港樂團「雞蛋蒸肉餅」的主唱和吉他手，移居台灣後首次參演，Soft難掩興奮：「之前有兩年在香港我們都是對著攝影機，今天很高興，你們是會叫的人！」Soni 也感性道謝：「很久沒有演出，能夠跑到台灣這片土地，還有站在這個舞台上，今天對我們來講是個很值得留戀的日子。」



