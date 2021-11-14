三重分局前囂張砸車！賓士4惡煞當街尋仇 檢方聲押禁見
14日凌晨，新北市三重區驚傳4惡煞當街攔車攻擊事件，當時一台白牌計程車到重陽路的KTV載客，卻被2台賓士誤認為仇家，竟當街前後包夾，計程車駕駛嚇得急忙逃到三重分局求救，豈料4名賓士惡煞竟囂張的在分局前，持木棍、空氣槍猛砸計程車，4人落網後，被警方依法送辦。新北地檢署複訊之後，依恐嚇、強制、毀損、妨害秩序及恐嚇危害安全等罪，向法院聲請羈押禁見。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 22:28:01
據了解，涂姓白牌計程車駕駛，14日凌晨依到三重區重陽路某KTV外載客，誰知卻遭2台賓士車誤認為仇家，瞬間將計程車前後包夾，隨後有人下車、朝後計程車車窗猛砸，涂姓駕駛見狀，立即撞開其中一輛賓士後加速逃離。雙方約追逐1.5公里，涂姓駕駛開到三重分局門前，火速下車衝進警局大喊「救命」。
不料4名惡煞竟無視警局，公然在分局前持棍棒、空氣槍朝計程車車窗猛砸，直到車窗破裂才準備逃離。警方獲報後迅速趕抵，先在附近加油站旁，攔截其中一輛賓士並逮捕2嫌，另外一輛也在一小時後，主動到分局投案；警方並在車上起獲瓦斯槍，球棒、開山刀等。警方表示，經過調查後，才得知賓士4人根本找錯仇家，訊後依法將犯嫌等人移送法辦。檢方14日晚間複訊之後，向法院聲請羈押。（編輯：林盈君）