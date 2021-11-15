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煤碳措辭淡化　COP26主席：中印得向氣候弱國解釋

▲COP26會議主席夏瑪表示，中印將得向更易受氣候變遷影響的國家，做出解釋。（圖／美聯社／達志影像）
▲COP26會議主席夏瑪表示，中印將得向更易受氣候變遷影響的國家，做出解釋。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-15 08:03:00

（中央社格拉斯哥14日綜合外電報導）在中國和印度最後一刻的干預下，聯合國氣候峰會協議中煤碳、化石燃料相關措辭遭淡化，會議主席夏瑪表示，中印將得向更易受氣候變遷影響的國家，做出解釋。

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聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）昨天落幕，在中國和印度力促下，各國最終同意加速「逐步減少」煤碳，而非「逐步淘汰」。

英國廣播公司（BBC）今天報導，這是有史以來首個明確計畫減少煤炭的氣候協議。煤炭是導致全球暖化、製造最多汙染的燃料。

夏瑪（Alok Sharma）表示，「格拉斯哥氣候協定」（Glasgow Climate Pact）中達成的協議是「脆弱的勝利」。

他告訴英國廣播公司的「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）：「我將呼籲每個人做得更多。但正如我所說，關於昨天發生的事情，中國和印度將得向更容易受氣候變遷影響的國家，解釋自己的言行。」

不過，夏瑪堅稱，此「歷史性」協議使攝氏1.5度升溫限幅目標觸手可及。

夏瑪表示，他的角色是就最終協議「建立共識」，並否認「格拉斯哥氣候協定」以失敗告終。

此外，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）表示，COP26峰會達成的協議是一大進步。

針對此類文件首次明確提到煤炭，艾斯皮諾薩表示，以前這是不可能的，數以百萬計的人依賴化石燃料產業，煤炭也是窮人的能源來源。

她說：「因此，一方面，我們清楚地知道這是個非常大的排放來源，我們得擺脫它。另一方面，我們需要為世界各地許多人平衡社會後果，尤其是在貧窮國家。」（譯者：張璦/核稿：陳政一）1101114

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