棒球／重光盃第二天賽事　澎湖講美「洋砲」歐子喬猛打賞

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「歐子喬真的很傑出，投打守都很優異，今天我們是贏在團隊。」台北福林總教練章子健說。
王元甫今天先發2.2局，送出2次三振、丟１分，但移防三壘後連續發生兩次失誤，章子健立刻將他換到游擊，「我看他那個表情就不對了，他是很在意自己表現的小孩子，把他換去守游擊讓他換個心情。」這個調度確實立竿見影，球隊此後再無失誤，揚長而去。
「沒有很緊張，就是選直球打，因為我對直球比較擅長。」提到關鍵打擊，王元甫充滿自信，但坦言自己不擅長打變化球，「不至於打不到，但常會打成滾地球，還在學習怎麼應對。」
前役以11：0輕取台北社子國小的台南崇學，今天碰上台東卑南一路膠著，由於大部分時間都只領先1分，卑南不斷以盜壘、強迫取分等小球戰術壓迫，但投手林仕文、張鈞倫與內野守備總能化險為夷，總教練歐陽昱岑表示，卑南選手速度很快，步步進逼確實造成不小壓力，欣慰學生都能穩住陣腳，沒被對手影響。
今年崇學最大改變是校內多了一座「光電練習場」，是由校長洪榮進牽線，找來廠商替學校打造全新的太陽能室內打擊場，提升訓練效率也兼顧環保。「我希望學生早上時間都留給學科，也能睡飽一點，所以我們只練下午，但只要下雨就等於一天沒得練。很謝謝學校提供這麼好的場地，還加蓋風雨球場給我們練習守備，從學生的表現來看確實很有效果。」歐陽昱岑說。
今天的功臣林仕文主投2.2局掉4分，有3次三振，進攻也有建樹，3局下半他從二壘推進到三壘時，眼見對方本壘「鬧空城」決定向前衝，還巧妙躲過捕手觸殺搶下保險分相當關鍵，他笑說：「其實教練當時叫我停下來，但我有點煞不住車，而且我相信我自己的判斷，還好沒有讓大家失望。」
林仕文家住關廟，其實可以就近讀書，但為了圓自己的棒球夢，母親每天要開半個小時的車送他上學，他也沒有辜負媽媽的用心，下課回家還會自主重訓，「我家三樓沒人住，就請家人準備一些器材、槓片，現在那裡已經是我小小的健身房。」他笑說。
結束開幕週的六日，重光盃15日的週一按照慣例，將邀請小球員們來場台北體驗之旅，今年是安排大夥兒到關渡搭乘「大河之戀‧皇后號」感受淡水河畔風光，而16日、17日的複賽、決賽將由智林體育台提供轉播。