免戴VR眼鏡！「冰島宇宙」推「實境」體驗 祖克柏也想試
臉書（Facebook）母公司先前改名為「Meta」，並且介紹「元宇宙」（Metaverse）的概念，表示這將能實現人與人的連結，並在前所未有的世界旅行。不過對於一般人來說，元宇宙可能因設備等因素而成為無法觸及的概念，不過「前所未有的世界」、「人與人的連結」可能不需要靠VR眼鏡就能實現！冰島官方近日推出一支觀光宣傳影片，找來冰島知名演員拉格納松（Jorundur Ragnarsson）模仿臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），隆重向大家介紹極具沉浸感的世界「冰島宇宙」（Icelandverse），內容不僅提及冰島的美景，還大酸祖克柏的詮釋方式，不但引起網友討論，就連祖克柏都表示想要一起來體驗看看「冰島宇宙」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-15 09:53:53
綜合外媒報導，冰島官方的觀光單位11日推出一支2分鐘短片，在影片當中，拉格納松扮演「Zach Mossbergsson」向大家介紹冰島，但不論是外型還是名字，都明顯是針對祖克柏而來。拉格納松一本正經向大家介紹「革命性的方式」，可以連接到他們的世界，不需要連接線，也不需要「奇怪的裝備」，而這項「科技」就命名為「冰島宇宙」。
拉格納松表示，「有人認為這是不可能的，或是覺得這遙遙無期，但是對我們來說，這個世界已經在這裡了。」拉格納松強調，在這個「實境」裡面，可以提升你的真實體驗，且不需要「傻乎乎」的眼鏡，一切東西都是真實的，而且從百萬年前就已經存在。而這裡所有的東西都是可以實際觸及，像是水就是濕的，人與人的交流也是「真實」的。
在「冰島宇宙」當中，可以體驗到日常生活中想像不到的美景，任意進行探險，可以騎馬，也能實際摸到馬的鬃毛。「冰島宇宙」是一個充滿可能性的世界，而且無窮無盡，一直都在。
在2分鐘的影片中，除了介紹「冰島宇宙」的「無限可能」之外，拉格納松也故意演出「打不開門」，似乎是在諷刺祖克柏在現實生活常常「擺架子」的傳言。他也塗上了厚厚防曬霜，把他的臉變得跟疆屍一樣白，調侃祖克柏先前PO過衝浪的影片。
這段影片推出之後，隨即在網路造成廣大迴響，14日晚間YouTube觀看次數已經突破76萬次。冰島駐英國大使館甚至將他放在官網上。就連祖克柏本人都現身留言，「真是驚人！我也要計劃到『冰島宇宙』旅行了」。