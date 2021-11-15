今緩回溫1至2度！各地多雲到晴 氣象局曝本週降溫時間點
中央氣象局表示，今（15）明兩天東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，各地低溫約19、20度，各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅北部及東半部地區有零星短暫雨；氣象局指出，週三起水氣漸多，週四後東北季風帶來新一波冷空氣，各地將開始降溫、轉涼，夜比晨更涼。
編輯中心／綜合報導
2021-11-15 06:29:45
氣象局預報顯示，今起至明日，東北季風稍減弱，以東北至東北東風為主，溫度緩回升1至2度，北部、東北部溫度稍涼，桃竹苗和中南部日夜溫差大，低溫約在19至20度左右；降雨方面，大台北、東半部為多雲偶透光、零星短暫雨，其他地區多雲到晴的天氣型態。另今、明兩天恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有８至９級強陣風，北部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區亦有較強陣風。
氣象局表示，步入深秋，台灣涼冷天氣將更加頻繁、顯著，週三起雲多雨增、週四起，東北季風造訪，各地降溫、轉涼，夜比晨更涼。北部、東北部週四整天濕涼，週五、週六白天可較舒適，但清晨、夜裡偏涼；東、東南部，週四白天高溫下降，稍涼，週五、週六白天舒適、清晨、夜裡偏涼；中南部，週四白天高溫下降，舒適至稍涼，週五、週六白天溫暖、夜裡偏涼，日夜溫差大
氣象局說明，下一波水氣和明顯降溫預估會在21日報到，但後期預報有不確定性，籲請民眾多留意最新預報，同時也再提醒，輻射冷卻將使夜晚更冷、溫差更劇，請務必備妥外衣，以利體溫調節，應多加注意年長者、嬰幼兒之照護，協助保暖。（編輯：林莞茜）