NOW早報／目前無法原諒富少惡煞！男大生母親悲痛發聲明

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據了解，宋姓大學生遭毆重傷命危，張男等幾名富二代的囂張行徑，連日來引爆網友怒火，事發後張父也現身道歉，張母也下跪表示「孩子沒教好」、「年輕人都是這樣」等，引發輿論熱議。所幸宋姓大學生順利恢復意識，於12日清醒、拔管，也可進食一些簡單食物，對於張父等人的道歉，宋母也於14日下午發出聲明。
以下為宋母聲明全文：
「對於百桂食品張爸爸的道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒。 我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：媽媽抱歉讓你擔心了。失去孩子再多道歉對我都沒意義。
當我間接得知，當天他所受到的殘酷對待，筆墨難以形容我的心碎與悲痛。 我的孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他， 他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人，我珍貴兒子的生命，被輕賤如螻蟻草芥。
我不希望見到別的孩子，跟我兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親，跟我一樣傷心流淚，真切希望這個事件，能夠對您的孩子及其它施暴者有所影響，未來社會也將不會再有同樣的被害者。
口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，唯有實際的懺悔行動，才能讓人體會到真實的悔意。您的兒子與其它共犯，於後續司法偵查及審理程序，是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任，以實際行動表達真實的歉意，弭平我們的傷害與恐懼，才是我能夠決定是否原諒的因素。」
今日天氣／全台稍稍回溫！水氣大減上午晴朗好天氣
中央氣象局今（15）日表示，今天水氣偏少，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，只有東半部及大台北地區偶有零星短暫雨；溫度方面，北部及宜花高溫23至26度，中南部及台東高溫27至29度，白天氣溫稍回升，不過早晚仍涼，各地低溫17至20度，中南部日夜溫差大，請注意保暖。
中職／遭144公里速球重擊頭部 兄弟陳偉漢傷勢狀況出爐
中華職棒（CPBL）中信兄弟14日對戰味全龍的比賽，3局上兄弟野手陳偉漢被味全先發投手柯西諾觸身球擊中頭部，當場倒地不起，被抬上擔架緊急送醫，詳細狀況等待中信兄弟說明。
此戰陳偉漢擔任先發二壘手、打第2棒，1局上首打席敲出安打，3局上第2打席再度面對味全龍先發投手柯西諾，直接被144公里快速直球命中頭盔，陳偉漢當場倒地不起。場內工作人員緊急拿來擔架，將陳偉漢抬上擔架後馬上坐上救護車送醫。
中信兄弟球團公布，陳偉漢賽中遭觸身球擊中頭部，緊急送醫檢查，經電腦斷層檢查後，目前無腦震盪，但左側耳朵有外傷，已進行縫合，須持續觀察狀況。
劉教授拿1億賭沒飯局妹！網曝驚人家世：10億也不在話下
近日網路瘋傳一段影片，衛福部部長兼任中華民國的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中脫口罩嗨唱，影片中的女性也被爆出是「女陪侍」。該場聚會主辦人義守大學公共政策與管理學系系主任劉鴻陞打臉，現場絕對沒有女陪侍，並願意拿出 1 億元擔保。據網友爆料，劉教授家世驚人，名下有 6 間公司，父親還是國民黨前立委劉憲同，「這樣的身家就算10億也不在話下」。
國民黨主席朱立倫等藍營人士指出，影片中出現的女性是「女陪侍、飯局妹」，國民黨立委賴士葆也稱 : 「頭髮這麼長應該就是飯局妹」。劉鴻陞 13 日澄清，他有一群上市櫃老闆好友想認識陳時中，所以主動邀約。他表示在場女生絕對不是女侍，若有願意捐 1 億元並辭教職以示負責，反之，朱立倫也應該拿出同樣擔當，若最後證明是對陳時中人格汙衊，也請朱立倫辭去黨主席。
劉鴻陞說現場多名上市櫃企業家是藍營金主，呼籲國民黨適可而止。網友爆出，劉鴻陞名下握有 6 間公司，抬頭不是老闆就是董事理監事，其父劉憲同也和藍綠營、政商界交流密切，人脈廣闊，「看來這樣的身家別說1億，就算是10億也不在話下」。
汪小菲「刪大S」洩婚變3鐵證 婆婆反常舉動掀熱議
大S（徐熙媛）和老公汪小菲結婚10年，育有女兒小玥兒、兒子汪希箖，6月汪小菲為疫苗發文嗆政府，和大S大吵一架，當時S媽、汪母張蘭都跳出來當和事佬，弭平婚變風波，9月底汪小菲還飛來台灣修復家庭裂痕，待了1個月才回大陸，但大陸網媒旋即又爆出他和大S要官宣離婚，當下雖遭他和S媽否認，不過近日汪小菲又被抓包刪光大S動態，引起外界猜測離婚已成定局。
汪小菲被猜婚變的跡象有三，第一是他把抖音平台關於大S的貼文全數刪除，可顯示動態設定為半年內，也就是鬧婚變之後。第二是汪小菲把抖音帳號的自我介紹，改為「小玥兒她爸」，與江宏傑離婚後IG刪去福原愛資訊，只留下「AILA & KOU的爸 」，有異曲同工之妙。
第三是汪小菲宣布改回本名「汪少菲」，當時他在《幸福三重奏》講過，當時老祖帶他辦身分證，「小菲」、「小菲」地叫他，結果居委會大媽誤以為他名字是「小菲」，身分證名字就變成「汪小菲」，大S聽了笑笑回：「汪小菲好聽多了，救了你一命。」如今汪小菲改回本名，頗有做回自己的意味。
這段時間大S的婆婆張蘭，照常上線直播帶貨，不少網友關心汪小菲是不是真的離婚，張蘭也一反為媳婦說話的常態，默默按讚跟離婚有關的留言，對此，《NOWnews今日新聞》記者求證大S經紀人，對方對婚變傳言不回應。
天冷愛用電磁爐？台電認證「1動作」超耗電 2眉角要注意
近日隨著天氣轉冷，許多人都會想大啖一些熱呼呼的食物，這時利用電磁爐來加熱就方便許多。不過，台電先前就分享使用上的2大眉角，甚至點出「1動作」十分耗電，民眾要多加小心荷包不保。
台電於臉書粉專《電力粉絲團》上指出，冬天即將到來，許多民眾都會使用電磁爐，以此來燉煮補冬料理，但台電提醒「要留意！電磁爐屬於高功率家電，消耗電功率最高可達1000W以上」。
台電提醒民眾，使用電磁爐時「電線不綑綁，線要拆開使用」且「避免用延長線」，台電建議最好使用專用迴路的插座，因迴路上又插著其它高功率電器，並同時開啟使用，就容易超過負載。倘若使用時將火力設定最大，消耗電功率最大、最耗電，因此建議「加熱完畢後，可將火力轉小或關電源，不會太燙也省電唷！電器的使用時間長短也是省電的關鍵唷」。（編輯：張嘉哲）