雲林兩派人馬當街談判！一言不合揮棒亂打 2人重傷送醫
光天化日下鬥毆！雲林縣虎尾鎮14日上午發生一起多人持球棒互毆，造成2人重傷案件，據虎尾分局調查，現場共有2派人馬共10人，因一言不合便持棍棒叫囂鬥毆，一名外國女遊客路過拍下，焦急地找人幫忙報案，警到場追查，晚間陸續緝獲全數涉嫌群眾鬥毆嫌犯到案，並移請雲林地檢向地院聲請預防性羈押，今（15）日將召開記者會對外說明。
編輯中心／綜合報導
2021-11-15 07:55:33｜2021-11-15 07:59:09
據了解，14日上午9時許，兩派人馬在虎尾鎮文科路KTV停車場上，因談判過程中一言不合，雙方持球棒鬥毆，期間一派人馬亮槍後被棍棒打掉，但仍止不住雙方火氣，一名外國女遊客路過拍下畫面，並焦急地找人幫忙報案。
警方獲報後到現場僅剩一部自小客車，經調閱路口監視器後循線追查，初步掌握事發時現場有6部轎車，雙方各有5人受到輕重傷，其中2人重傷送醫。虎尾分局在當日晚間已陸續緝獲全數涉嫌群眾鬥毆嫌犯到案，並查扣作案棍棒及槍枝1把，依照聚眾鬥毆、槍砲彈藥、傷害及毀損等罪嫌，移請雲林地檢署偵辦、向地院聲請預防性羈押。
有關最新案發經過跟傷者狀況，虎尾分局將在15日上午召開記者會對外說明。（編輯：林莞茜）