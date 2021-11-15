NBA／甜瓜先發收奇效 Davis砍34分率湖人主場拔刺
狀態不加的洛杉磯湖人，今日決定做出改變、調整先發5人，也收到不錯的效果。最終在Anthony Davis狂砍34分的帶領下，他們在主場以114:106擊敗了聖安東尼奧馬刺。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-15 08:01:35
本場湖人改變陣容，將Carmelo Anthony拉上先發，他也高效的7投5中攻下15分；這也使場上空間變大、AD和威少得以肆虐禁區。另外，替補球員方面，W.Ellington和M.Monk合力攻下31分，彌補了甜瓜的空缺，沒有讓第二陣容啞火。
此役上半場湖人以60:55佔優，第三節他們開始拉開比數，最多領先到14分，馬刺末節雖然試圖縮小差距，但湖人頂住壓力、關鍵時刻打出7:0攻勢鎖定勝局。
Davis這一場一柱擎天，24投14中攻下34分，另外還拉下15個籃板和傳出6次助攻；Russell Westbrook得到14分11個籃板和7次助攻，復出的小將Talen HortonTucker攻下17分。
馬刺本場中率只有44.4%，Dejounte Murray繳出22分10籃板10助攻的大三元數據，Keldon Johnson攻下24分，替補出賽的D.Vassell進帳19分，但其他人表現乏善可陳。