半導體、航運股走強！台股早盤一度漲154點、站上17650點
美股收紅，台股今（15）日早盤在電子的半導體、金融及傳產的航運股領漲下，也開高走高，盤中更上漲超過百點，衝破17600點，一度來到17672.31點，上漲154.18點，目前仍漲逾百點，半導體、金融及航運股漲幅都超過1%。
記者顏真真/台北報導
2021-11-15 09:33:47｜2021-11-15 09:44:37
美股4大指數上周五收紅，其中道瓊工業指數終場上漲179.08點，漲0.5%，收在36100.31點；標普500指數上漲33.58點，漲0.72%，收在4682.85點；那斯達克指數上漲156.68點，漲1%，收在15860.96點；費城半導體指數上漲30.017點，漲0.8%，收在3794.503點。
台股今日早盤也開高走高，以17560.52點、上漲42.39點開出，在電子權值股台積電領漲，加上金融、航運股走強下，台股漲幅擴大逾百點，一度來到17672.31點，上漲154.18點，目前仍漲逾百點。就類股表現來看，半導體、電子零組件強勢上攻，早盤漲逾1%，而傳產的航運股、生技醫療漲幅也有1%以上，倒是鋼鐵走弱跌逾1%。
若以個股表現來看，電子的蘋概3天王台積電早盤以609元開出，上漲5元，一度來到610元漲近1%，大立光以2120元開出，上漲10元，一度漲逾1%，而鴻海（2317）則以109元平盤開出，目前漲0.46%，而聯發科漲逾2%，站上千元，一度來到1020元，聯電也有1%以上漲幅。
至於傳產股仍以航運股最強勢，其中長榮目前漲逾3%，陽明也有2%以上漲幅，萬海也漲逾1%，倒是華航及長榮航走跌，其中長榮航跌逾1%。