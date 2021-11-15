瑪莎惡煞經營博弈網站 檢警破獲4人非法團、查扣4輛名車
台中一名宋姓大學生日前遭到瑪莎拉蒂車上3人圍毆至重傷，震驚社會，此案在檢警追查下發現，主嫌張姓男子與人合夥投資博奕事業，曾有民眾因積累賭債未還，遭其暴力追債恐嚇。台中地檢署今（15）日宣布偵破該4人暴力討債團，逮補許姓主嫌及幹部共4人，並查扣4輛車，並依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌偵辦。
編輯中心／綜合報導
2021-11-15 09:47:27
據了解，張嫌經營線上博奕網站，日前一名陳男下注後欠款109萬元後消失，介紹他來的洪男因此遭張嫌認定須代償，逼迫其簽300萬元本票，但洪男因認為「欠多少寫多少」卻反遭圍毆，被人徒手和拿椅子猛打猛砸後背部、腹部、骨盆多處鈍傷和擦挫傷。洪男事後報警提告傷害、恐嚇、強制罪，雙方傷害部分和解不起訴，台中地檢署5月對張嫌等5人依強制、恐嚇罪嫌提起公訴，台中法院現正審理中。
毆打宋姓男大生後，警方認定張嫌另涉及線上博弈網站及暴力討債，報請台中地檢署偵辦，今日宣布偵破該非法集團，逮補4人並查扣4名車，檢方依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌進行偵辦，警察局長蔡蒼柏稍後將在10時召開記者會，進行相關說明。（編輯：林莞茜）