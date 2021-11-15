中國公安競逐國際刑警執委　人權專家籲防引狼入室

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據雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）及墨爾本世紀報（The Age）今天刊登報導指出，國際刑警執委會將會選出2名來自亞洲區執委，目前一共有3名候選人，胡彬郴是其中一位，另外二人分別來自新加坡和印度。
報導指出，對於胡彬郴申請加入國際刑警執委會一事，已引起「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）關注，擔心中國將會利用國際刑警組織對付世界各地的台灣人、維吾爾族人、藏人，香港抗爭者，以及中國異議人士。
報導指IPAC當中有50位來自世界多國的國會議員，已經向包括澳洲等國家的內政部長發出陳情信，提醒假如胡彬郴當選成為國際刑警執委的話，中國政府將可透過他利用國際刑警對付異議勢力。
陳情信舉例提到，在中國的要求下，摩洛哥政府於今年7月拘留維吾爾族捍衛人權人士哈桑（Idris Hasan）。另一個例子是維吾爾族民主運動領袖之一的多里坤．艾沙（Dolkun Isa），曾遭國際刑警列名「紅色通緝令」追捕名單長達十多年，2018年國際刑警撤銷針對他的「紅色通緝令」時，一度觸怒中國。
陳情信又提到，中國政府曾經多次濫用國際刑警「紅色通緝令」以迫害異議人士；如果胡彬郴當選國際刑警執委，將形同是認可中國政府繼續濫用國際刑警制度，到時候數以萬計香港人、維吾爾族人、藏人、台灣人和流亡海外的中國異議人士，都會陷入更加嚴峻的風險當中。
在全球力促各國制定「馬格尼茨基人權問責法」（Magnitsky Act）的金融家、維權及反貪專家布勞德（Bill Browder）指出，獨裁國家利用國際刑警追捕異議人士的問題，已變得越來越嚴重。
布勞德形容，要是讓中國官員進入國際刑警高層，將如同是「狐狸管理雞舍」。
布勞德提醒，國際社會必須提防中國進一步滲透國際刑警，以免重演1938年納粹控制國際刑警的歷史。
報導提到，國際刑警執委會一共有13名執委，負責監督國際刑警組織秘書處和秘書長、制訂國際刑警政策、方向和籌備每年一度的國際刑警大會等。
報導還提到，國際刑警有19個資料庫，載有數以百萬計的生物特徵辨識、失竊護照、失竊車輛和失竊武器等資料。1101115