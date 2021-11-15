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被視為習近平重要政績！北京證交所今開市　暗藏內鬥考量

▲習近平力推的北京證券交易所今（15）日開市，專家認為他可能出於黨內權鬥的考量，特將中國資本調往北京大本營。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平力推的北京證券交易所今（15）日開市，專家認為他可能出於黨內權鬥的考量，特將中國資本調往北京大本營。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-15 10:07:41

中國國家主席習近平力推的北京證券交易所將於今（15）日開市，成為繼上海、深圳以來中國第三個證券交易所。首批在北京證交所掛牌上市的公司將有81家，除了符合「共同富裕」政策中用以引導資金傾向中小企業外，專家亦認為，被視為習近平重要財經政績的北交所，可能是他出於黨內權鬥的考量，特將中國資本調往北京大本營。

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根據中新社報導，北京證交所表示，截至12日止，累計已有逾210萬戶投資者預約開通北交所的合格投資者權限，並有112家券商取得北交所的正式會員。預估中國可參與北交所上市股票交易的投資者超過400萬戶，且中國資本市場對北交所籌備開市「反應積極」。

▲習近平力推的北京證券交易所今（15）日開市。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平為深化「新三板改革」，設立北京證券交易所。（圖／美聯社／達志影像）
北京證交所的交易時間與上海證交所、深圳證交所相同，於上午9時30分至上午11時30分及下午1時至下午3時，漲跌幅限制為30%，但個股上市交易首日、退市整理期首日等，漲跌幅則不受此限制。

外界普遍認為，習近平促成北交所設立是為響應共同富裕政策，進行財富重分配，加快腳步實現他心目中的社會主義理想國。業界人士則認為，北交所正式開市後，中國資本市場將形成「京滬深」三足鼎立之勢。但有美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田指出，相較於有規模的上海證交所，以及以創新為主的深圳證交所，北京向來只是中國的政治中心，並沒有相對應的客觀條件，所以說習近平此舉非常倉促，很可能是出於黨內權鬥的考量。

▲習近平力推的北京證券交易所今（15）日開市。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京證券交易所被視為習近平重要財經政績。（圖／美聯社／達志影像）
他認為，中國共產黨內部之間的黨派鬥爭，各派系可能會利用權力控制金融和資金的流動，由於打從江澤民時代起，江派勢力幾乎壟斷了中國金融市場，經濟學家吳嘉隆亦認為，習近平正是出於政治考量，希望這些新興的資本、新興的資金遠離上海，遠離共產黨內部另一個幫派和體系的控制，避免金融、科技與經貿往華南地區靠攏，易受江派掌握。

而北交所則於公告強調，下一步將按照中國證監會統一部署，緊緊圍繞「服務中小企業」這個主體，牢牢把握「支持創新發展」這個關鍵，始終聚焦「打造主陣地」這個方向，推進各項制度落地實施，為服務「實體經濟高質量發展」貢獻力量。

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