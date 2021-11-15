蔡英文正面迎戰公投　林飛帆感動：公投民主是民進黨價值

民進黨昨日召開全代會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式致詞時針對12月18日公投投票表示，民進黨不怕公投，因為有不同的意見，才是多元社會的正常現象，身為執政黨，有最大的責任要去充分溝通、誠心說服，正面迎戰是唯一選擇。民進黨副秘書長林飛帆今（15）日說，這是昨天蔡英文談話中，最令他感動的一段，民進黨要找出更多的夥伴和隊友，相信大家會做出理性的決定。
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蔡英文說，民進黨要做的不是抱怨，而是把自己的價值和理念說清楚，然後相信人民會做出理性的決定。在公投討論的過程中，可能會發現，有些訴求單一價值的理念，也許不夠全面、不能關照到國家發展的許多面向，但是沒有關係，不同的意見才是多元社會的正常現象。
蔡英文說，民進黨是執政黨，有最大的責任，要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，公投攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論。民進黨要找出更多的夥伴，一起來站在，讓台灣更有力的陣線上，這就是「正面迎戰」。
林飛帆對此表示，這是蔡英文昨天最令他感動的一段話。關於公投的「正面迎戰」，過去很多朋友為了不同的策略，如何面對民間各種紛雜的意見，而爭吵不休。但昨天蔡英文把這場公投的價值，以及要怎樣「正面迎戰」的態度說的很清楚。
林飛帆說，這一段話提醒的也是民進黨人，公投民主是民進黨長期的價值，大家不會畏懼；也提醒作為執政黨，是要找出更多的夥伴和隊友，因此「充分溝通、誠心說服」是民進黨的責任。
林飛帆最後說，剩下不到40天，一起找出更多的朋友，充分溝通、誠心說服，相信大家會做出理性的決定。