蔡英文正面迎戰公投　林飛帆感動：公投民主是民進黨價值

民進黨昨日召開全代會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式致詞時針對12月18日公投投票表示，民進黨不怕公投，因為有不同的意見，才是多元社會的正常現象，身為執政黨，有最大的責任要去充分溝通、誠心說服，正面迎戰是唯一選擇。民進黨副秘書長林飛帆今（15）日說，這是昨天蔡英文談話中，最令他感動的一段，民進黨要找出更多的夥伴和隊友，相信大家會做出理性的決定。





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