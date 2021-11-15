「瓦解盤根錯節的家族政治」 立委補選林靜儀登記搶頭香
台中市第二選區立委補選今（15日）起登記，民進黨徵召的林靜儀，一早搶得頭香完成登記。林靜儀說，參選並非個人政治生涯上的追求，而是民進黨、基進黨回應選民的期待，她希望自己的參選，可以讓家鄉變得更好，盤根錯節的家族政治有機會獲得改變。國民黨徵召的顏寬恒，預定18日前往登記。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-15 10:24:01｜2021-11-15 10:26:00
林靜儀今一早穿著醫師袍現身，由擔任競選總部主委、總幹事的前台中市長林佳龍、前基進黨立委陳柏惟等多人陪同前往台中市選委會登記。
選委會在自由路台中女中附近，曾任不分區立委的林靜儀說，自己30年前來到這裡求學、從此落腳台中，也在這裡第一次登記參選區域立委。她對登記作業有些陌生，熟門熟路的台中女中學姐、立委何欣純熱心在旁協助。
林靜儀的競選口號為「溫柔堅定新中二」，她呼應民進黨主席蔡英文的說法，強調在重要時刻帶來新的改變，是她在這個時代的責任。她說拜票時常聽到選民說，在長大的過程中，認為中二選區現有家族政治是難以撼動的，選民除了無奈和沮喪，找不到任何的可能性，直到2020年陳柏惟的努力，讓他們相信有權利和自由可以大聲說出自己支持誰。
林靜儀說：「民主這個齒輪一旦開啟，就會往更美好更自由更快樂的那條路走，大家期待的是家鄉可以更好、盤根錯節的家族政治有機會可以改變。選舉並不是誰可不可以在這裡，而是有更多人在這個地方，改變他的家鄉、自由自在的參與政治、看到家鄉不同的未來。」
距離投票剩56天，林靜儀說自己搶在第一時間的登記，是因中二選區已經期待非常久了，既然要做，就用最快的速度與最大的努力，帶來新的期盼、完成大家的夢想。