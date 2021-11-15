美提前明年6月升息機率5成　央行總裁：台灣跟進有3條件

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於美國是否提前升息？他說市場都認為會提前，而且可能在上半年，但聯準會希望縮減購債及升息要勾鉤，他預期美國明年6月提前升息的機率一半，即5成，除非物價還是持續上漲。
他強調，目前市場一部分是認為美國提前在明年6月升息，他覺得美國聯準會非常謹慎，最擔心的還是在勞動市場，一般市場預期不是在明年中，就是年底或後年初升息。
立委也詢問如果美國升息，台灣是否也會跟進？楊金龍也提出3條件。他說，央行會看目前及未來物價狀況，還有主要國家貨幣緊縮情況，也會看國內紓困振興方案實施情況。不過，楊金龍表示，至目前所蒐集的資料預測，明年第一季稍高，之後會慢慢下來，他也覺得主計總處公布今年前10月平均消費者物價指數年增率1.82%還好，明年大部機構都預估我國消費者物價指數年增率會在1.5%以下，而且他仍認為今年全年消費者物價指數年增率不會超過2%。
面對物價上漲，房價持續走揚，政府祭出打炒房政策，包括央行的選擇性信用管制、財政部的房地合一稅2.0及內政部的實價登錄2.0等，立委質疑只是「隔靴搔癢」，對此，楊金龍強調，這些政策應該是有抑制房價作用，央行也會滾動式檢討，必要時會再提出選擇性信用管制。